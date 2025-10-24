Murió Dave Ball, teclista del dúo Soft Cell y pionero del synth-pop, a los 66 años

Dave Ball es recordado por formar el dúo Soft Cell junto con Marc Almond. | Fuente: Instagram (SoftcellHQ)

¿Dónde y cuándo fue la última presentación musical de Dave Ball?

De acuerdo con Marc Almond, la última aparición musical del teclista Dave Ball fue "hace unas semanas" en el Rewind Festival realizado en el Temple Island Meadows, en Inglaterra. "Nosotros encabezamos a más de 20 mil personas, después de lo cual él estaba eufórico y le dio un enorme impulso", sostuvo.

Por otro lado, Marc mencionó que llamará 'Dancetería' al último álbum de Soft Cell grabado junto con Dave Ball debido a que el tema los lleva "a visitar casi el comienzo de todo, de vuelta a Nueva York a principios de los 80, el lugar y la hora que realmente nos moldeó".

"Siempre sentimos que éramos una banda honoraria estadounidense y también británica por excelencia. Siempre hemos sido auto referentes a la historia y los mitos de Soft Cell y este álbum de muchas maneras cerrará ese círculo para nosotros", expresó.

Por último, lamentó que Dave Ball haya partido a dos años que Soft Cell cumpla 50 años de historia. "Siempre será amado por los fans que amaron su música (…) Mis pensamientos están con su familia en este momento. Gracias Dave por ser parte inmensa de mi vida y por la música que me diste. No estaría donde estoy sin ti", concluyó.

Dave Ball y su éxito con Soft Cell

En 1979, Dave Ball fundó Soft Cell junto con Marc Almond cuando ambos eran estudiantes del Politécnico de Leeds, en Inglaterra. Fue el propio Almond quien decidió llamar a Ball para integrar dúo con él.

"Me había oído hacer ruidos de pitidos con un sintetizador y me pidió que hiciera música para sus actuaciones (…) Estas se convirtieron en canciones propiamente dichas", declaró Ball a The Guardian en 2017.

Dos años después de fundar Soft Cell, el dúo lanzó su primer disco Non-Stop Erotic Cabaret, que incluía Tainted Love, una versión de una canción grabada originalmente por Gloria Jones. La canción fue el sencillo más vendido de 1981.

Soft Cell se separó en 1984. Sin embargo, decidió reunirse varias veces para hacer giras y grabar nueva música.

En el 2001 anunciaron su reunión para grabar un nuevo álbum y lanzar una gira por el Reino Unido, pero volvió a disolverse en el 2003. No obstante, el 2018, se volvió a juntar por segunda vez manteniendo su unión hasta la fecha.

A lo largo de su historia, Soft Cell se volvió referente del género synthpop que combina el techno y el pop. Entre sus temas más exitosos están: Say Hello, Wave Goodbye, Sex Dwarf, Tainted Love, Torch, Frustration, Where the Heart Is, entre otros.