Miss USA 2025: fecha, hora, dónde ver, candidatas y todo lo que debes saber del certamen de belleza

Conoce todos los detalles del esperado concurso de belleza que buscará a la sucesora de Alma Cooper (Miss USA 2024) para que represente a EE. UU. en el Miss Universo.

El certamen nacional de belleza Miss USA 2025 se llevará este fin de semana donde las candidatas ya mostraron su destreza en las preliminares donde desfilan en traje de baño, vestido de noche y ronda de estrevistas.

Este año la organización del concurso atraviesa una etapa de renovación: a mediados de septiembre se confirmó que Thom Brodeur asumió como presidente y CEO de la franquicia, luego de una serie de cambios internos en la dirección del certamen.

El evento reunirá a representantes de los 51 estados de EE.UU., quienes competirán por la corona en una edición marcada por “un nuevo capítulo” en la organización.

¿Cuándo y dónde es el Miss USA 2025?

La final de Miss Estados Unidos se llevará a cabo este viernes 24 de octubre en Reno, Nevada, en el Grand Sierra Resort.

¿A qué hora inicia el Miss USA 2025?

El certamen comenzará a las 8 p.m. (hora del Este de EE. UU.). En Perú sería 7 p.m.

Lista de candidatas para el Miss USA 2025

Conoce a las 51 candidatas que lucharán por la corona para el Miss USA 2025:

Kennedy Whisenant - Miss Alabama Kelsey Craft - Miss Alaska Elexes Richardson - Miss Arizona Olivia Halsey - Miss Arkansas Kylie Chang - Miss California Sydney Hella - Miss Colorado Jenna Hofmann - Miss Connecticut Tetra Shaylice Shockley - Miss Delaware Allison LaForce - Miss District of Columbia Lou Schieffelin - Miss Florida Savannah Miles - Miss Georgia Issha Rose Mata - Miss Hawaii Jenny Crawford - Miss Idaho Nikolina Vujcic - Miss Illinois Hayley Buettell - Miss Iowa Sídney Shrewsbury - Miss Indiana Asia Cymone Smith - Miss Kansas Mattie Barker - Miss Kentucky Francie Millan - Miss Louisiana Shelby Howell - Miss Maine Lexia Gillette - Miss Maryland Peri Caron - Miss Massachusetts Michele Lewandowski - Miss Michigan Megan Rivera - Miss Minnesota McKenzie Cole - Miss Mississippi Shae Smith - Miss Missouri Juliana Wilson - Miss Montana Audrey Eckert - Miss Nebraska Mary Sickler - Miss Nevada MonaLesa Brackett - Miss New Hampshire Ivy Harrington - Miss New Jersey Dominique Ehrl - Miss New Mexico Christiana DiNardo - Miss New York Lourdes Madera - Miss North Carolina Olivia Redding - Miss North Dakota Hannah Marie Klein - Miss Ohio Zoe Ferraro - Miss Oklahoma Chantéa McIntyre - Miss Oregon Rica Clements - Miss Pennsylvania Brianna Vega - Miss Rhode Island Gallienne Nabila - Miss South Carolina Megan Hiyjkel - Miss South Dakota Madison Kunst - Miss Tennessee Taylor Lauren Davis - Miss Texas Elle Hinojosa - Miss Utah Victoria Chuah - Miss Vermont Erin Houston - Miss Virginia Carisa Erickson - Miss Washington Erin Wellman - Miss West Virginia Aneisha Cox - Miss Wisconsin Eilish Anne Young - Miss Wyoming

¿Dónde ver el Miss USA 2025 en vivo por TV?

El certamen estará disponible en exclusiva para ver en directo solo por el servicio de streaming Queen Beauty Network.

¿Quién fue la última ganadora del Miss USA?

La representante del estado de Michigan, Alma Cooper, fue coronada como Miss USA 2024. La joven modelo y activista social destacó entre las concursantes por su carisma, elegancia y mensaje de empoderamiento femenino, convirtiéndose en la nueva embajadora de la belleza estadounidense.

Durante la competencia, Cooper impresionó al jurado con su pasarela y su respuesta en la ronda final, donde habló sobre la importancia de la salud mental y la educación inclusiva. Su seguridad y compromiso con causas sociales la llevaron a obtener la corona, sucediendo a la anterior Miss USA 2023, Noelia Voigt, quien renunció a su título meses atrás.