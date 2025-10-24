Últimas Noticias
Miss USA 2025: fecha, hora, dónde ver, candidatas y todo lo que debes saber del certamen de belleza

Alma Cooper fue la última ganadora de Miss USA 2024.
Alma Cooper fue la última ganadora de Miss USA 2024. | Fuente: Instagram: @missusa
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Conoce todos los detalles del esperado concurso de belleza que buscará a la sucesora de Alma Cooper (Miss USA 2024) para que represente a EE. UU. en el Miss Universo.

El certamen nacional de belleza Miss USA 2025 se llevará este fin de semana donde las candidatas ya mostraron su destreza en las preliminares donde desfilan en traje de baño, vestido de noche y ronda de estrevistas.

Este año la organización del concurso atraviesa una etapa de renovación: a mediados de septiembre se confirmó que Thom Brodeur asumió como presidente y CEO de la franquicia, luego de una serie de cambios internos en la dirección del certamen. 

El evento reunirá a representantes de los 51 estados de EE.UU., quienes competirán por la corona en una edición marcada por “un nuevo capítulo” en la organización. 

¿Cuándo y dónde es el Miss USA 2025?

La final de Miss Estados Unidos se llevará a cabo este viernes 24 de octubre en Reno, Nevada, en el Grand Sierra Resort.

¿A qué hora inicia el Miss USA 2025?

El certamen comenzará a las 8 p.m. (hora del Este de EE. UU.). En Perú sería 7 p.m.

Lista de candidatas para el Miss USA 2025

Conoce a las 51 candidatas que lucharán por la corona para el Miss USA 2025:

  1. Kennedy Whisenant - Miss Alabama
  2. Kelsey Craft - Miss Alaska
  3. Elexes Richardson - Miss Arizona
  4. Olivia Halsey - Miss Arkansas
  5. Kylie Chang - Miss California
  6. Sydney Hella - Miss Colorado
  7. Jenna Hofmann - Miss Connecticut
  8. Tetra Shaylice Shockley - Miss Delaware
  9. Allison LaForce - Miss District of Columbia
  10. Lou Schieffelin - Miss Florida
  11. Savannah Miles - Miss Georgia
  12. Issha Rose Mata - Miss Hawaii
  13. Jenny Crawford - Miss Idaho
  14. Nikolina Vujcic - Miss Illinois
  15. Hayley Buettell - Miss Iowa
  16. Sídney Shrewsbury - Miss Indiana
  17. Asia Cymone Smith - Miss Kansas
  18. Mattie Barker - Miss Kentucky
  19. Francie Millan - Miss Louisiana
  20. Shelby Howell - Miss Maine
  21. Lexia Gillette - Miss Maryland
  22. Peri Caron - Miss Massachusetts
  23. Michele Lewandowski - Miss Michigan
  24. Megan Rivera - Miss Minnesota
  25. McKenzie Cole - Miss Mississippi
  26. Shae Smith - Miss Missouri
  27. Juliana Wilson - Miss Montana
  28. Audrey Eckert - Miss Nebraska
  29. Mary Sickler - Miss Nevada
  30. MonaLesa Brackett - Miss New Hampshire
  31. Ivy Harrington - Miss New Jersey
  32. Dominique Ehrl - Miss New Mexico
  33. Christiana DiNardo - Miss New York
  34. Lourdes Madera - Miss North Carolina
  35. Olivia Redding - Miss North Dakota
  36. Hannah Marie Klein - Miss Ohio
  37. Zoe Ferraro - Miss Oklahoma
  38. Chantéa McIntyre - Miss Oregon
  39. Rica Clements - Miss Pennsylvania
  40. Brianna Vega - Miss Rhode Island
  41. Gallienne Nabila - Miss South Carolina
  42. Megan Hiyjkel - Miss South Dakota
  43. Madison Kunst - Miss Tennessee
  44. Taylor Lauren Davis - Miss Texas
  45. Elle Hinojosa - Miss Utah
  46. Victoria Chuah - Miss Vermont
  47. Erin Houston - Miss Virginia
  48. Carisa Erickson - Miss Washington
  49. Erin Wellman - Miss West Virginia
  50. Aneisha Cox - Miss Wisconsin
  51. Eilish Anne Young - Miss Wyoming

¿Dónde ver el Miss USA 2025 en vivo por TV?

El certamen estará disponible en exclusiva para ver en directo solo por el servicio de streaming Queen Beauty Network.  

¿Quién fue la última ganadora del Miss USA?

La representante del estado de Michigan, Alma Cooper, fue coronada como Miss USA 2024. La joven modelo y activista social destacó entre las concursantes por su carisma, elegancia y mensaje de empoderamiento femenino, convirtiéndose en la nueva embajadora de la belleza estadounidense. 

Durante la competencia, Cooper impresionó al jurado con su pasarela y su respuesta en la ronda final, donde habló sobre la importancia de la salud mental y la educación inclusiva. Su seguridad y compromiso con causas sociales la llevaron a obtener la corona, sucediendo a la anterior Miss USA 2023, Noelia Voigt, quien renunció a su título meses atrás.

