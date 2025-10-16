"Sigue cuidándonos. Te amo, hijo": a un año de su muerte, padre de Liam Payne lo recuerda con emotivo mensaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Geoff Payne, padre del fallecido cantante británico Liam Payne, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para conmemorar el primer aniversario de la partida de su hijo.

Con una fotografía en blanco y negro del exintegrante de One Direction sonriendo, el padre del artista recordó su memoria con palabras llenas de amor y nostalgia.

“Un año sin ti. Te extrañamos mucho. Espero que sigas cuidando de nosotros. Te amo, hijo”, escribió Geoff junto a la imagen.

Liam Payne, quien alcanzó la fama internacional como parte de la banda One Direction, dejó una huella imborrable en la industria musical y en millones de fanáticos. Tras su fallecimiento, ocurrido en 2024, familiares, amigos y excompañeros de grupo han recordado constantemente su talento, carisma y generosidad.

Geoff Payne, padre del fallecido músico, le dedicó un sentido mensaje a un año de su muerte.Fuente: Instagram: @geoffxpayne

¿Cómo murió Liam Payne, el exvocalista de One Direction?

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024, al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), informaron fuentes oficiales.

"Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo", señaló la policía en un comunicado difundido por AFP.

De acuerdo con varios reportes, el hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en la calle Costa Rica 6032, en horas de la tarde. Según el reporte policial, el personal de la Comisaría 14B acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 que informaba sobre "un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol". Al llegar, los agentes encontraron a Payne gravemente herido tras haber caído desde una ventana.

El músico tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída; o sea, que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo en declaraciones al canal Todo Noticias el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

Ex One Direction hablarán de la muerte de Liam Payne en documental de Netflix

Louis Tomlinson y Zayn Malik se embarcarán en una serie documental que los llevará a recorrer Estados Unidos en carretera, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

El proyecto estará dirigido por Nicola Marsh, quien también dirigió el documental sobre Demi Lovato y se espera que a lo largo de la travesía repasen su trayectoria profesional y recuerden la trágica muerte de su compañero de One Direction, Liam Payne, precisó la revista especializada.

Netflix se encuentra a cargo de esta serie, que prevé su estreno para 2026 y en el que, por el momento, no se espera la participación de sus otros compañeros de banda, Harry Styles y Niall Horan.