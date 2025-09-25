Subastan histórica guitarra de Noel Gallagher que simboliza la ruptura de Oasis el 2009

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Oasis continúa dando que hablar luego de su histórico regreso a los escenarios en julio de este año. Ahora, la legendaria banda británica, liderada por Noel y Liam Gallagher, buscará dejar atrás el pasado con la venta de uno de los objetos que simbolizaron el polémico conflicto en París que concluyó con su separación: una guitarra roja Gibson ES-355.

De acuerdo con información de The Guardian, dicha guitarra fue destrozada por Liam Gallagher, según relató el mismo Noel, la noche de la pelea que tuvieron los hermanos dentro de los camerinos en el festival Rock en Seine de París el 2009.

Es así como la famosa casa de subastas Propstore puso a la venta la guitarra roja Gibson ES-355 de los años 60, de Noel Gallagher, por un precio estimado de 500 mil libras esterlinas (670 mil dólares).

Eso no es todo. Propstore también puso a subastar la guitarra acústica Takamine FP460SC de Noel Gallagher, que se utilizó para grabar el icónico tema Wonderwall. “También se venderá junto con unos 150 artículos de Oasis como parte de la subasta”, señaló el diario británico.

Por otro lado, el evento de la subasta, programado para el próximo 23 y 24 de octubre, también incluyen las gafas tintadas del periodo de “fin de semana perdido” de John Lennon valorado en 300 mil libras (400 mil dólares) y el sombrero fedora blanco de Michael Jackson usado en el videoclip de Smooth Criminal subastado en 80 mil libras (106 mil dólares).

Oasis volvió a los escenarios con un memorable concierto en Cardiff tras 16 años de separarse. | Fuente: Instagram (oasis)

Liam y Noel Gallagher se alojan en hoteles separados para evitar conflictos

Liam y Noel Gallagher quieren realizar con éxito su gira internacional ‘Oasis Live 2025’. Para eso, los hermanos decidieron alojarse en hoteles separados con el objetivo de “relajarse” y de que cada uno tenga “su propio espacio” antes de cada concierto.

“Todo el proceso previo ha sido cuidadosamente orquestado, ya que todos saben lo delicada y frágil que es la recién entre Liam y Noel”, señaló The Sun on Sunday.

Las fuentes citadas por el diario británico sostuvieron que los hermanos Gallagher “no quieren sobreexponerse el uno al otro”. Es así como iniciaron una nueva rutina “manteniendo el enfoque” y estando por separado previo a cada presentación.

“Tener residencias separadas es la mejor opción para que puedan relajarse en su propio espacio. Se alojaron en lugares separados fuera de la ciudad, a media hora de distancia uno del otro. Son familias felices en este momento y quieren que siga siendo así”, explican las fuentes de The Sun.

De igual manera, se conoció que Liam Gallagher “ha dejado de beber alcohol por un tiempo y suena mejor que nunca”.

“Liam quiere dormir ocho horas cada noche y evitar por completo el alcohol y las fiestas. Su vida limpia está haciendo maravillas (…) Todos quedaron realmente impresionados y están decididos a seguir concentrados en hacer que la magia suceda en el escenario”, menciona el medio internacional.

Noel y Liam Gallagher se abrazaron en Cardiff para nueva gira de Oasis

Liam y Noel Gallagher volvieron a subirse juntos al escenario marcando el histórico regreso de la banda británica luego de más de 15 años de estar separados.

Agencias internacionales reportaron, en fotos y videos, a los dos hermanos Gallagher dando el primer concierto en Cardiff (Gales) el último 4 de julio como parte de su una gira internacional denominada Oasis Live 2025.

Oasis compartió las primeras imágenes de Noel y Liam Gallagher abrazados y saludando a más de 74 mil personas que mostraron su emoción al ver el reencuentro de los hermanos Gallagher tras estar distantes en el pasado.

"Ha comenzado", escribió el grupo en un post en Instagram que logró miles de reacciones de los seguidores y fans de Oasis mostrándose emocionados y felices por el retorno de la banda.

¿Qué países visitará Oasis en Latinoamérica?

15 de noviembre . Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental).

. Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental). 16 de noviembre . Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental).

. Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental). 19 de noviembre . Santiago, Chile. (Estadio Nacional de Santiago).

. Santiago, Chile. (Estadio Nacional de Santiago). 22 de noviembre . Sao Paulo, Brasil. (Estadio Morumbi).

. Sao Paulo, Brasil. (Estadio Morumbi). 23 de noviembre. Sao Paulo, Brasil. (Estadio Morumbi).