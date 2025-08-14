"No me servirán de nada cuando muera": Denzel Washington resta importancia a los Oscar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Denzel Washington, nominado en nueve ocasiones al Oscar y ganador de dos estatuillas, restó importancia a estos reconocimientos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, pese a que representan el sueño de muchos de sus colegas.

En una entrevista para el canal Jake’s Takes, realizada durante la gira de prensa de su nueva película Highest 2 Lowest (Del cielo al infierno), el actor explicó que sus decisiones profesionales nunca han estado motivadas por la búsqueda de premios.

"No actúo por los Oscar. No me importa ese tipo de cosas", expresó. "Llevo mucho tiempo en esto, y hay ocasiones en las que gané y no debí ganar, y otras en las que no gané y debí ganar. El hombre da el premio. Dios da la recompensa".

Washington agregó que su interés por los premios es mínimo y que, aunque posea dos estatuillas, no les otorga un lugar especial en su vida.

"La gente me pregunta: '¿Dónde los guardas?' Bueno, junto al otro. ¡No estoy presumiendo! Solo digo cómo me siento. Cuando muera, no me servirán de nada", sostuvo.

Denzel Washington reacciona a su ausencia en los Oscar 2025

Este año, Denzel fue considerado una de las grandes ausencias en las nominaciones al no ser incluido en la categoría de mejor actor de reparto por Gladiador II. Sin embargo, lo tomó con humor y sin resentimientos.

"¿Me estás tomando el pelo? Awww. Oh, estoy tan molesto. Estoy feliz por todos los que fueron nominados, y estoy feliz con lo que estoy haciendo", comentó al New York Times.

La opinión de Washington hacia los premios no es nueva. Ethan Hawke, su compañero en Highest 2 Lowest, recordó en el programa de Max Who’s Talking to Chris Wallace? que, en la noche de los Oscar en que perdió la estatuilla a mejor actor de reparto, Washington le dijo: "Es mejor que no hayas ganado. Perder fue mejor".

Hawke añadió que, para Washington, la meta no es que un premio eleve el estatus de un actor, sino que el actor eleve el prestigio del premio.

"Es como jugar con Babe Ruth. El Oscar tiene más peso porque Denzel tiene un par. No elevó quién era él como persona", explicó.