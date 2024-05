Mark Hamill visitó la Casa Blanca y se refirió al presidente de Estados Unidos como 'Joe-B-Wan Kenobi'

El último viernes, el actor Mark Hamill, recordado por su interpretación de Luke Skywalker en la saga Star Wars, visitó la Casa Blanca y saludó al presidente Joe Biden, a quien se animó a llamarlo 'Joe-B-Wan Kenobi', haciendo referencia al maestro jedi Obi-Wan Kenobi.

Después de reunirse en el Despacho Oval, apareció por sorpresa en la sala de prensa. "¿Cuántos de ustedes tenían 'Mark Hamill dirigirá la rueda de prensa' en sus cartillas de bingo?", se le escucha decir al actor luciendo unos lentes negros al estilo aviador y que, según el artista, se las había regalado Biden.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre su reunión con Joe Biden; Mark Hamill resaltó que lo llamó 'Señor Presidente', pero de manera amable, le respondió: "Puedes llamarme Joe".

Mark Hamill, reconocido por su activismo político y sus críticas al expresidente republicano Donald Trump, ha visitado la Casa Blanca en varias ocasiones en el pasado. Anteriormente, tuvo el privilegio de hacerlo durante las presidencias de dos demócratas, Jimmy Carter y Barack Obama. Sin embargo, esta vez, marca su primera visita al sagrado recinto del Despacho Oval, como él mismo compartió con los medios presentes.

Este sábado, los fans de Star Wars disfrutan el día de la franquicia, creada por George Lucas. Se celebra cada 4 de mayo por un juego de palabras, ya que 'May the 4th Be With You' suena de manera similar a "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe", en español), frase icónica de la saga.

Mark Hamill conoció a Natalie Portman, su "madre" en saga intergaláctica

En los Globos de Oro 2024, celebrados en el Beverly Hilton Hotel de California, Mark Hamill y Natalie Portman, quienes interpretaron a Luke Skywalker y la princesa Padmé Amidala respectivamente en la icónica saga de ciencia ficción Star Wars, compartieron un momento especial. Decidieron inmortalizar el encuentro con una fotografía que deleitó a los fanáticos de la franquicia.

Hamill, de 72 años, y Portman, de 42, posaron juntos en la instantánea, marcando un emotivo encuentro entre los actores. Hamill, vestido con un pantalón gris de vestir y un blazer negro, expresó su emoción en redes sociales: "Por fin he conocido a mi 'madre', gracias a los Globos de Oro". Mientras tanto, Portman lucía un elegante vestido largo con detalles brillantes y sujetadores en los hombros.

Es importante destacar que esta fotografía fue posible gracias a que Mark Hamill fue designado como uno de los presentadores de la ceremonia. Por otro lado, Portman fue nominada en la categoría de Mejor Actriz - Comedia o Musical por su destacada actuación como Elizabeth Berry en la película de drama romántico Secretos de un escándalo.

Día de Star Wars

Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars se unen a las celebraciones para reafirmar su pasión y admiración por la saga cinematográfica de George Lucas. El origen de esta peculiar festividad se remonta a un juego de palabras ingenioso y un homenaje a una figura política histórica.



El nombre Día de Star Wars se debe a una similitud fonética de la frase "May the 4th (fourth) be with you" (Que el 4 de mayo te acompañe) y que en inglés se pronuncia casi igual que "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe), lema que ha resonado en los corazones de los seguidores de la franquicia.

Este juego de palabras cobró vida el 4 de mayo de 1979, cuando el diario británico London Evening News felicitó a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del Reino Unido. La nota decía: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", marcando así el inicio de una tradición que tardaría en expandirse a nivel global.

Fue en 2011 cuando el Día de Star Wars ganó popularidad mundial gracias a un festival organizado por el Toronto Underground Cinema en Canadá, donde se proyectaron todas las películas de la saga.

Mark Hamill mostrando los lentes negros de aviador que le regaló el presidente Joe Biden.Fuente: AFP

