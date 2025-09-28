Dick Van Dyke, a semanas de cumplir 100 años, sorprende entrenando en el gimnasio: así es su rutina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La estrella Dick Van Dyke, recordado por clásicos como Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang, volvió a dar una lección de energía y optimismo. A pocas semanas de cumplir 100 años, fue visto ejercitándose en un gimnasio de Malibú, donde coincidió con el músico australiano Rick Springfield.

El intérprete de Jessie’s Girl no dudó en compartir la anécdota con sus seguidores en Instagram, publicando una fotografía junto al veterano actor.

“Estaba filmando un episodio de Men’s Health y fui al gimnasio, y ¿quién estaba ahí? ¡Nada menos que Dick Van Dyke, de 99 años, ejercitándose en todas las máquinas!”, escribió Springfield.

El músico, de 76 años, bromeó sobre la diferencia de energía entre ambos: “Y yo que pensaba que me estaba yendo bien a los 76”. También relató que, tras una rutina de pecho, Van Dyke sorprendió con un gesto alegre: “Se levantó de la máquina e hizo un pequeño paso de baile antes de que yo me fuera. ¡Increíble!”.

Dick Van Dyke, a semanas de cumplir 100 años, sorprende con su vitalidad en el gimnasio.Fuente: Instagram: @rickspringfield

La disciplina que lo mantiene vital a Dick Van Dyke

Van Dyke ha sido abierto en varias ocasiones sobre su estilo de vida activo. En enero de este año, durante una entrevista en el pódcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson, explicó que la constancia en el ejercicio ha sido clave para su longevidad.

“Siempre he hecho ejercicio tres veces por semana. Todavía vamos al gimnasio tres veces por semana, y creo que esa es la clave”, aseguró.

Danson, de 77 años, confirmó la vitalidad de su amigo: “Si llegaba lo suficientemente temprano, lo veía ejercitándose en las máquinas de pesas y luego — casi como si estuviera haciendo entrenamiento en circuito — usted no caminaba hacia la siguiente máquina, ¡bailaba hacia ella!”.

Además del gimnasio, el actor complementa su rutina con estiramientos, yoga, abdominales y prácticas de movilidad. Al finalizar, acostumbra a nadar en su piscina y culmina la jornada con una reparadora siesta.