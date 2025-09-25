"Intentó hacer un chiste y le salió mal": Óscar López Arias aclara malentendido tras declaraciones de su hijo sobre la universidad

El actor explicó en RPP que nunca se opuso a que su hijo estudie en la universidad y que solo le recomendó tomarse un tiempo para elegir bien su carrera.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los últimos días, un comentario de Joaquín, hijo de Óscar López Arias, generó controversia al señalar que, supuestamente, su padre no quería que él estudiara en la universidad. Las declaraciones del joven, recogidas a las afueras de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se viralizaron rápidamente en redes sociales y dieron pie a titulares que cuestionaban la postura del actor frente a la educación.

Ante la ola de comentarios, López Arias fue entrevistado en el programa Encendidos de RPP, donde aclaró el sentido de las palabras de su hijo y lamentó que el tema haya sido sacado de contexto.

Óscar López Arias explica las declaraciones de su hijo Joaquín sobre estudios universitarios y desmiente rechazo a la educación | Fuente: RPP

Óscar López Arias en RPP: “Me dio pena porque intentó hacer un chiste y le salió muy mal”

El actor explicó que la declaración de su hijo no reflejaba su verdadera postura:

“Me dio pena porque intentó hacer un chiste y le salió muy mal. Él me llamó a pedirme disculpas porque se dio cuenta que había generado un lío en la gente y ocasionó muchos comentarios. Cuando eres público, hay que cuidar lo que dices porque sacan de contexto la información. Sacan un clip de una entrevista y lo convierten en viral, es un deporte acá”.

López Arias recalcó que nunca se ha opuesto a que su hijo estudie, sino que buscaba que se tomara el tiempo necesario para elegir bien su camino académico:

“No pueden poner un titular como ‘Óscar López Arias se rehúsa a que su hijo estudie’, pero nadie me preguntó eso. Lo que intentó decir Joaquín es que yo le di la opción de que decida qué estudiar. Como lo veía en duda, le propuse que se tomara su tiempo. Dos años después de estudiar una carrera en sistemas se dio cuenta que no era lo que quería. Ahora, vuelve a postular y ahí le hacen la entrevista”.

El actor también compartió una reflexión personal:

“Tengo la teoría de que, después de estudiar en el colegio, te tomes un tiempo para decidir, pensar, experimentar otras cosas. Mi hijo luego me dijo: ‘Pa, tenías razón, debí pensar un poco mejor’. Le dije que esté tranquilo”.

¿Qué había dicho el hijo de Óscar López Arias?

En la entrevista con el canal de TikTok Chisme Universitario, Joaquín explicó que su padre no consideraba indispensable la universidad y que prefería que él ganara experiencia laboral antes de decidirse por una carrera.

“Mi viejo no quiere que estudie, en verdad. Él siente que en la universidad no es tan importante y que debería ponerme a trabajar”, comentó inicialmente el joven.

Asimismo, recordó que López Arias se forjó trabajando desde muy joven en distintos oficios y que esa experiencia había marcado su visión de vida:

“Él desde chiquillo chambeaba en mil cosas distintas, desde mecánico hasta tocando instrumentos, cosas así, en teatro. Creo que le gustó el trayecto que llevó y le habría gustado que yo haga lo mismo”.