DJ Rafi Mercenario sobre el boom de 'Cochinola': "Sigue sonando desde que salió en el 2005"

El reguetón fue un boom en Perú a partir del 2000 donde llegó a las radios diferentes cantantes urbanos como Daddy Yankee, Tego Calderón y más. Sin embargo, la combinación de canciones eran las favoritas del público. Entre los responsables de hacer bailar a las masas amantes del género fue DJ Rafi Mercenario.

Una de sus canciones pilares fue Cochinola y se animó a contar en RPP Noticias cómo fue que nació este tema. "Fue el himno en Perú", dijo el también productor musical. "Eso fue un vacilón de una madrugada, le dije al corista de Yankee: 'Mira, si yo hago este ritmo, ¿tú cantas?', me dijo 'Yo no canto' y yo 'Chico, tú eres loco, vamos a hacerlo'".

Fue en ese momento que se unieron y el tema salió a la luz. Cuando Rafi Mercenario vino a Perú en el 2007 por primera vez, salió el animador en la discoteca y lo presentó. Sonó Cochinola y toda la gente comenzó a bailar, pero querían que salga el DJ para cantarla, sin embargo, no sabían que era la voz de otra persona.

"La gente creía que yo cantaba y me hicieron cantar", recordó entre risas. "Fue una aceptación bien grande porque lo hice en el 2005 y hasta ahora, más de 15 años después, sigue vigente", reveló.

"Inicié en la música a los 9 años"

Actualmente, DJ Rafi mercenario cuenta con una carrera de 31 años y asegura que, para mantenerse vigente, es importante la disciplina. "Si no tienes disciplina, no llegarás a ser lo que quieres, no vas a lograr tus metas. Si primero pones el alcohol y la bulla, no vas a lograr nada". Además, el trabajar con artistas de gran talla como Daddy Yankee y Tego Calderón, le abrió su visión en el negocio.

"Gracias a Dios con Tego trabajé con Pa que retozen y es un tremendo ser humano, tiene una disciplina única. Con Daddy Yankee llevo trabajando como 12 años y es estricto con su trabajo. Aprendí mucho de ellos. En la tarima tengo como tres micrófonos y hablo con todos. Algunos piensan que solo es un apretar un botón y ya sonó todo, pero no es así. Tenemos una responsabilidad grande de mover masas en un concierto", contó.

Sin embargo, su amor por la música inició desde muy joven ya que, a los 9 años comenzó siendo DJ y a los 14, ya era productor musical. “Eso viene desde la familia, eso viene en la sangre".

¿Quién es DJ Rafi Mercenario?

Rafi Mercenario tiene una larga trayectoria de 30 años en el género, pero fue en 2003 cuando decide unirse a Oscar Lebrón, mejor conocido como Dj Kalin, y se proponen hacer un nuevo grupo dentro del género del reggaetón, al cual bautizaron como el Marroneo Crew, en honor a su creador el Mercenario, y apodado el Rey del Marroneo.

Además de productor musical y de DJ de las más exclusivas discotecas, también ha sido el Dj oficial de los show en vivo de Daddy Yankee, Don Omar, Ivy Queen y de Tito el Bambino, viajando por el mundo y realizando presentaciones masivas en los escenarios más importantes a nivel mundial.

Cabe resaltar, que Rafi Mercenario se encargó de producir el remix "Somos de Calle", tema oficial de la película de Daddy Yankee, Talento de Barrio.

Actualmente es el DJ Oficial de las presentaciones en vivo de Yankee y Tego Calderón, considerados entre los artistas más importantes del género urbano. Desde que se creó el Crew como tal en 2003, Rafi Mercenario participó en las siguientes producciones de gran renombre:

Los Bandoleros (Don Omar), El Abayarde (Tego Calderón), El Heredero (Miguelito), Motivando la Yal (Zion y Lennox), Ivy Queen Real, Flashback y Sentimientos (Ivy Queen), Masterpice (Rakim y Ken-Y), Clase Aparte (Yaga y Mackie) y más.