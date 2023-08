Luis Fonsi: "Todos hemos vivido el despecho y también hemos tenido que pasar la página"

Luis Fonsi, el talentoso cantante puertorriqueño que nos ha cautivado con éxitos como Despacito y Yo no me doy por vencido, se sumerge en una charla con RPP para revelar detalles emocionantes sobre su nuevo single y su próximo álbum de estudio, titulado El viaje. Con su más reciente sencillo, Pasa la página ‘Panamá’, Fonsi con confiesa: "En algún momento también hemos tenido que pasar página".

A sus 45 años, Luis Fonsi comparte emociones palpables mientras habla de su inminente disco que verá la luz en 2024. Este álbum promete una amalgama de temas que exploran diversos "colores y sabores" y que hacen referencia a ciudades como Buenos Aires, como lo muestra su primer adelanto, y ahora Panamá. Fonsi adelanta que su próximo sencillo será una "balada muy bonita", una nueva composición que promete llegar al corazón de sus fans, como ya lo hizo con Imagíname sin ti, de su segundo disco, Eterno.

"Quisiera pensar que todos hemos vivido el momento de despecho de Buenos Aires y en algún momento también hemos tenido que pasar la página", reflexiona Fonsi sobre su nueva canción. Pasa la página no es solo una canción, sino un mensaje que busca resonar en la vida de sus oyentes. "Los invito a cerrar ciclos, a olvidar ese momento que nos lleva a ese lugar oscuro; y a vivir la vida", añade, destacando su intención de crear música que inspire a superar obstáculos y abrazar el futuro.

Gian Marco, mi persona favorita

En un giro emocional, Fonsi comparte con entusiasmo su recuerdo de su última visita a Perú, un país que asocia con uno de sus "favoritos": Gian Marco. El reconocido cantante peruano, tres veces ganador del Grammy Latino, ha colaborado con Fonsi en diversas ocasiones, creando momentos memorables en el escenario. "Cuando me hablan del Perú, pienso en una de mis personas favoritas. He cantado con él en muchísimas ocasiones. Hace poco cantamos en su concierto. Pude disfrutar de su público, su tierra y su música y celebrarlo con él", relata Fonsi.

Habla sobre Adamari: No hubo abandono

En cuanto a su vida personal, Fonsi no evade el tema de su divorcio con Adamari López. En una reciente conversación con Molusco TV, comparte su perspectiva sobre su fallida relación con la actriz de telenovelas. "Llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar", comparte. Fonsi revela que pasó página porque encontró felicidad en su actual matrimonio y en sus dos hijos.

Al abordar su divorcio, Fonsi subraya que nunca utilizaría términos negativos para describir la situación. "Jamás me voy a poner a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos", recalca.

Asimismo, el cantante desecha la idea de "abandono" en su separación porque considera que no refleja la "historia real", pues, asegura, se separaron "con mucho amor". "Aquí no hubo nunca abandono (...) Siempre hay un bueno y un malo y desafortunadamente fui el malo porque fui yo el que tomé la decisión de separarme", explica.