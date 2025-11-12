Emoción en Chile: Dua Lipa canta 'Tu falta de querer', de Mon Laferte, y ella responde con un "Te amo"

Dua Lipa emocionó a todos los presentes en su último concierto en Santiago de Chile el último martes 11 de noviembre ¿Qué ocurrió? La estrella británica decidió cantar Tu falta de querer, el famoso tema de la cantante chilena Mon Laferte.

Ante gritos, aplausos y mucha emoción, la artista y modelo internacional comenzó a entonar la popular canción de Mon Laferte que la catapultó a la fama el 2015. “Hoy volví. A dormir en nuestra cama, y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí, oh (…)”, empezó cantando Lipa en coro con sus fans.

Luego de continuar interpretando la estrofa, Dua Lipa cantó a todo pulmón el coro del tema: “Ven (….) Y cuéntame la verdad. Ten piedad. Y dime por qué. No, no, no, oh-oh (…) ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar. Tu tanta falta de querer”, expresó generando un gran vibrato en el escenario.

Asimismo, la propia Mon Laferte decidió pronunciarse en sus redes sociales luego de que se viralizara el video de Dua Lipa haciendo cover de su tema. “Dua Lipa, te amo”, escribió la artista chilena en su cuenta de X (Ex Twitter) con un emoji de corazón.

Además, la compositora latina se animó a compartir parte de la interpretación de Lipa de su canción en sus historias en Instagram.

El hecho fue parte de un gran show realizado por Dua Lipa en Chile. La intérprete compartió en sus rede sociales una coreografía realizada en medio del Estadio Nacional de Chile invitando a sus seguidores ir a su segundo concierto en el país sureño este miércoles.

Filtraron prueba de sonido de Dua Lipa cantando tema de Mon Laferte

Horas antes, un grupo de fans filtró la canción sorpresa que Dua Lipa estaba preparando para su concierto en Chile. Por medio de un video difundido en redes sociales y medios chilenos, se pudo escuchar a la artista británica cantando la letra de Tu falta de querer, de la cantante chilena Mon Laferte.

En el registro audiovisual se logra oír la prueba de sonido dentro del Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile. Allí mismo, unos jóvenes gritan de emoción al escuchar el famoso tema Laferte que la catapultó a la fama el 2015.

"La escogida para el primero de sus dos conciertos en Chile fue Tu Falta de Querer, de Mon Laferte. Si estarás en el concierto, prepara tu garganta para cantarla con toda esta noche”, se lee en la publicación del periódico La Tercera con el video de la filtración.

Del mismo modo, Dua Lipa se mostró lista para sus dos conciertos en Chile el martes 11 y miércoles 12 de noviembre como parte de su gira Radical Optimism. “Chile, estamos aquí. Listos para dos noches increíbles con ustedes”, expresó la estrella internacional en su cuenta de Instagram.

Dua Lipa cantando “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte en Chile pic.twitter.com/rgePPwxcUf — Indie 505 (@Indie5051) November 12, 2025