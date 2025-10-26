Guty Carrera revela que su famosa frase “Yo no fui infiel” fue parte de un guion en ‘Esto es Guerra’

El modelo sorprendió al confesar que su icónica declaración en el reality de competencia fue una línea escrita por la producción para mantener la tensión y el rating del programa.

El modelo y conductor Guty Carrera sorprendió al público al confesar que uno de los momentos más recordados de la televisión peruana no fue tan espontáneo como parecía.

Durante una entrevista en el podcast Los Coneros, el exintegrante de Esto es Guerra reveló que su emblemática frase “Yo no fui infiel”, pronunciada en 2014, fue producto de un libreto preparado por la producción del programa.

“Me entregaron un guion”

Carrera recordó que en plena controversia mediática por su relación con Melissa Loza y los rumores de una presunta infidelidad con Milett Figueroa, el reality alcanzaba altos niveles de audiencia. “Nos sentamos con el equipo creativo. Todo el país nos estaba viendo, y yo me preguntaba: ‘¿qué hago, qué digo?’. Entonces me pasaron una hoja con el guion”, contó entre risas.

El modelo relató que la famosa escena fue cuidadosamente planeada: “Cuando dije ‘Yo no fui infiel’, veía la cara de felicidad de los productores y camarógrafos. Me lo pidieron una vez y terminé repitiéndolo seis veces. Estaban encantados”, recordó.

“La televisión no es personal”

A más de una década del suceso, Guty aseguró haber comprendido cómo funciona la industria televisiva. “Años después entendí que la televisión no es personal. Todo lo que pasa en un reality está diseñado para generar emociones y captar la atención del público”, explicó.

Asimismo, destacó que detrás de cámaras no hay conflictos reales. “Los productores apagan la cámara y te felicitan. No hay rencores, es parte del trabajo”, añadió.

Nuevos rumbos profesionales

Lejos de los escándalos, Guty Carrera ha consolidado su carrera en Estados Unidos, donde se desempeña como conductor en los programas En Casa con Telemundo y Hoy Día. En 2024 participó en un reality internacional grabado en Turquía, donde obtuvo el segundo lugar.

El también actor reveló que fue convocado para integrar el elenco de La Casa de los Famosos All Stars, pero decidió rechazar la propuesta por motivos personales, priorizando nuevos proyectos y su estabilidad profesional.