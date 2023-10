John Cena arrepentido de haberse peleado con Dwayne Johnson: "Violé su confianza"

John Cena y Dwayne Johnson son dos icónicos representantes de la lucha libre que han incursionado en la industria del cine en los últimos años. Ambos aparecen en la última película de la saga de ‘Rápidos y furiosos’. El primero actúa como Jakob Toretto, hermano menor de Dom Toretto (Vin Diesel), quien se sacrificó al final del largometraje para salvar a su sobrino Brian. Mientras que el segundo hizo una inesperada aparición con su papel de Luke Hobbs en una de las escenas post créditos del filme.

El último sábado 7 de octubre, John Cena, quien debutó el 2006 en la pantalla grande con su primer protagónico en la película ‘The Marine’, recordó la antigua enemistad que tuvo con su excompañero en la WWE, Dwayne Johnson, conocido en la industria de la lucha libre como ‘La Roca’.

En una conferencia de prensa de WWE Fastlane, John Cena dijo que la pelea que tuvo con Johnson fue producto de que este dejara la cadena WWE para irse a Hollywood, misma acción que hizo el mismo con el pasar de los años por lo que ahora afirma “ver y entender al 100%” a ‘La Roca’ en su decisión.

“Lo hice de manera equivocada. Violé su confianza e hice acusaciones sobre su perspectiva de las que no sabía nada. Y en el fondo yo era un fan. Quería que ‘La Roca’ volviera (a la WWE]). Quería hacer cualquier cosa para recuperar a ‘The Rock’, pero lo hice de la manera equivocada”, expresó el luchador.

En ese sentido, John Cena sostuvo que, en su momento, tuvo críticas muy duras “y de manera irrespetuosa” contra Dwayne Johnson. “Tuve que decir ‘lo siento y me equivoqué’ porque lo siento y me equivoqué y esa es una experiencia que me llena de humildad”, señaló.

Seguidamente, destacó la trayectoria de Dwayne Johnson, quien actualmente, según contó Cena, es su amigo. “Dwayne Johnson es un gran tipo. Me convertí en quien despreciaba. Veo esa perspectiva y la entiendo. Fue una gran experiencia de aprendizaje de mi error al pelear con ‘La Roca’”, añadió.

John Cena confirmó que volverá a Hollywood para terminar un proyecto

En otro momento, John Cena fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Hollywood luego de hacer una pausa por las huelgas de actores y guionistas. El actor afirmó que sí volverá a actuar debido a que se encuentra en un proyecto que debe terminar ni bien finalice la huelga.

"Detuve un proyecto en medio (de la huelga) y no puedo hablar de eso por la huelga en la que estamos (...) Tan pronto como volvamos al trabajo, volvemos al trabajo. No controlo nada de eso. Cruzo los dedos y espero que podamos encontrar una solución con la que todos estén contentos", refirió.