"Hoy rompo este silencio tan desagradable": Eduardo Casanova, actor de 'Aída' y 'La casa de las flores', revela que vive con el VIH

El actor, director y guionista español compartió públicamente su diagnóstico a través de redes sociales y anunció que prepara un documental para visibilizar el estigma que rodea al VIH.

“Tengo VIH”. Con esa frase, el actor y cineasta español Eduardo Casanova, de 34 años, anunció este jueves en redes sociales que vive con el virus de la inmunodeficiencia humana. En una publicación extensa y personal, explicó que decidió hablar ahora tras años de silencio, al que calificó como “desagradable y doloroso”.

“Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, escribió Casanova, quien subrayó que su manera de comunicar esta experiencia es a través del cine. En ese sentido, reveló que trabaja en un documental en el que abordará su diagnóstico y las implicancias de vivir con VIH en la actualidad.

“Lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario”, añadió. En su mensaje, el artista también puso el foco en el estigma social, recordando que cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido su diagnóstico con su entorno por temor al rechazo.

Reacciones y apoyo en redes

"Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", escribió Casanova. Este anuncio generó una inmediata ola de mensajes de respaldo en redes. Actores y colegas como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño y Miguel Diosdado expresaron públicamente su apoyo y admiración por su decisión.

El intérprete, que se dio a conocer por su recordado papel de Fidel en la serie Aída, estrenó el pasado 1 de diciembre la miniserie Silencio, una producción que aborda la pandemia del VIH como telón de fondo, en una coincidencia que ha sido destacada por varios usuarios.

El documental sobre su vida con VIH

El documental, producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, se estrenará en cines en 2026. Está dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter, y producido por Jordi Évole. En la cinta, Casanova realiza la revelación más íntima de su vida y reflexiona sobre el impacto personal y social de su diagnóstico.

Según Atresmedia, no existen precedentes en España de una figura pública con el nivel de visibilidad de Casanova que haya hablado abiertamente de vivir con VIH, un paso que organizaciones y activistas consideran clave para combatir la discriminación y la desinformación.

¿Quién es Eduardo Casanova?

Eduardo Casanova es un actor, guionista y director español que alcanzó la popularidad siendo adolescente gracias a su papel en Aída (2005-2014). Desde entonces, ha desarrollado una carrera diversa tanto delante como detrás de cámaras.

Como actor, ha participado en películas como La chispa de la vida y Señor, dame paciencia, y ha trabajado en producciones internacionales como La casa de las flores y Alguien tiene que morir, ambas de Manolo Caro.

Como director, ha sido reconocido por su estilo visual provocador y personal en filmes como Pieles (2017) y La piedad (2022), consolidándose como una de las voces más singulares del cine español contemporáneo.

