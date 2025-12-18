Últimas Noticias
Miss Cosmo 2025: dónde, cuándo y cómo ver en vivo la gran final con la peruana Kelín Rivera

Kelín Rivera, Miss Cosmo Perú 2025, se alista para competir por la corona internacional.
Kelín Rivera, Miss Cosmo Perú 2025, se alista para competir por la corona internacional. | Fuente: Instagram: @misscosmointernational
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La gran final del Miss Cosmo 2025 se celebrará este 20 de diciembre en Vietnam. Kelín Rivera, Miss Cosmo Perú, llega al certamen como una de las candidatas mejor posicionadas.

El escenario ya está listo en Vietnam para una noche decisiva. Este viernes 20 de diciembre, el Miss Cosmo 2025 celebrará su gran final en Ciudad Ho Chi Minh, donde se definirá a la nueva reina que sucederá a Ketut Permata Juliastrid, Miss Cosmo 2024.

Con candidatas provenientes de más de 70 países y territorios, el certamen promete una competencia reñida. Entre ellas, la peruana Kelín Rivera ha logrado captar la atención del público y se mantiene dentro del grupo de favoritas para llevarse la corona.

¿Cuándo y dónde se realiza la final del Miss Cosmo 2025?

La gran final del Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre en el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, uno de los espacios culturales más importantes del país anfitrión.

¿Cómo ver en vivo la final del Miss Cosmo 2025?

La gala final podrá seguirse en transmisión en vivo a través de distintas plataformas oficiales:  YouTube, AXN, VieON y VTV9. En Latinoamérica, la señal de AXN está disponible mediante operadores de cable y su aplicación oficial para dispositivos móviles y Smart TV. Además, algunas transmisiones pueden encontrarse en servicios de streaming como Pluto TV, dependiendo del país.

Lista completa de candidatas al Miss Cosmo 2025

  1. Alemania – Chloé Ëlyse Richardson
  2. Australia – Jada Kristile Kyle
  3. Bahamas – Beyonce Forbes
  4. Bangladés – Alisha Islam
  5. Bélgica – Anouck Brické Zacht
  6. Bielorrusia – Polli Cannabis
  7. Bolivia – Celia Fernanda Antelo Terrazas
  8. Brasil – Ana Gabriela Carvalho Borges
  9. Camboya – Phorn SreyPii
  10. Camerún – Josiane Golonga Harangada
  11. Canadá – Samantha Slewa
  12. China – Yuexin Xiong
  13. Colombia – Dayana Cárdenas Mestra
  14. Costa Rica – Sharon Raquel Recinos Carvajal
  15. Cuba – Amys Nayelli Nápoles Ochoa
  16. Dinamarca – Clara Kornum Rønneholt
  17. Ecuador – Heydi Alexandra Mina Arce
  18. El Salvador – Raquel Guadalupe Menjívar Mojica
  19. Emiratos Árabes Unidos – Sarah Mariotto
  20. España – Dori Rodríguez Zubiri
  21. Estados Unidos – Yolina Lindquist
  22. Filipinas – Chelsea Lovely Cabias Fernandez
  23. Finlandia – Iiris Suvi Yli-Kaatiala
  24. Francia – Nolwenn Le Port
  25. Gibraltar – Gabriella Olivero
  26. Grecia – Ioanna Sarantopoulou
  27. Guadalupe – Marian Madly
  28. Guatemala – Dayana María Bautista Lemus
  29. Guyana – Kayla King
  30. Haití – Sklouchere Pierre
  31. Hong Kong – Xiao Min Lin
  32. India – Vipra Mehta
  33. Indonesia – Salma Ranggita Cahyariyani
  34. Inglaterra – Phoebe Pixie Michaelides
  35. Islandia – Kristín Anna Jónasdóttir
  36. Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Francely Lopez
  37. Italia – Marika Nardozi
  38. Japón – Maria Ishida
  39. Laos – Christina Lasasimma
  40. Lesoto – Refiloe Makoae
  41. Liberia – Kindness Wilson
  42. Macao – Ie Tiem Lou
  43. Malasia – Rieyka Lee
  44. Malta – Henrika Galea
  45. México – Ángela Michelle León Yuriar
  46. Myanmar – Myint Myat Moe
  47. Namibia – Cassia Angela Sharpley
  48. Nepal – Deepshikha Nepal
  49. Nicaragua – Marian Saraí Rodríguez Tijerino
  50. Nigeria – Gloria Adekola Oluwatofunmi
  51. Nueva Zelanda – Katharina Weischede
  52. Países Bajos – Solange Dekker
  53. Pakistán – Mia Siddique
  54. Panamá – Italy Johan Peñaloza Mora
  55. Paraguay – Angely Naomi Benítez Gamarra
  56. Perú – Kelin Poldy Rivera Kroll
  57. Puerto Rico – Ana Paola Figueroa Diez
  58. República Democrática del Congo – Dorcas Masika Nende
  59. República Dominicana – Jenifer Delisa Francisco Vásquez
  60. Rusia – Daria Orlova
  61. Sierra Leona – Margaret Marcella Momoh
  62. Singapur – Nabila Houti
  63. Sri Lanka – Anuththara Kalani Athukorala
  64. Sudáfrica – Pale Lenah Legoabe
  65. Tailandia – Mooham Chotnapa Kaewjarun
  66. Taiwán – Sienna Xiong Wenxuan
  67. Tanzania – Jesca Michael Micca
  68. Turquía – Hüray Ertürk
  69. Venezuela – Rocío Valentina “Tina” Aguilarte Batson
  70. Vietnam – Hoàng Phương Linh Nguyễn
  71. Zimbabue – Lisa Sibanda

¿Cómo votar por Kelín Rivera en el Miss Cosmo 2025?

El certamen mantiene activa la votación del Cosmo People’s Choice, cuyo premio es un Golden Ticket que garantiza el pase directo al Top 10 durante la final. La plataforma de votación está habilitada hasta el 20 de diciembre, horas antes de la gala.

Para votar por Kelín Rivera (Perú):

  1. Ingresa a misscosmo.1voting.com
  2. Busca a Kelín Rivera y selecciona la opción Vote
  3. Elige una modalidad:

Voto gratuito (desde la app 1ZONE):

  • Descarga la app 1ZONE
  • Regístrate y verifica tu cuenta (correo, Google o Eventista)
  • Selecciona el evento Miss Cosmo 2025

Voto pagado (vía web):

  • Disponible con PayPal, Apple Pay, Google Pay, tarjetas de crédito/débito y métodos locales según el país
  • Confirma tu votación

¿Cómo van las votaciones del Miss Cosmo 2025?

A pocas horas de la gran final, la competencia en el Miss Cosmo 2025 se mantiene reñida. De acuerdo con la última actualización del ranking, publicada en redes el 18 de diciembre a las 12:30 p.m., la candidata anfitriona Nguyen Hoang Phuong Linh, de Vietnam, encabeza las votaciones, seguida muy de cerca por Chelsea Fernandez (Filipinas) y Angela Yuriar (México).

En los siguientes lugares aparecen Rakel Menjívar, representante de El Salvador, y Tofunmi Adekola, de Nigeria, quienes también se mantienen firmes dentro del grupo de favoritas del público.

El Top 10 provisional lo completan Myint Myat Moe (Birmania), Dorcas Nende (República Democrática del Congo), Kelín Rivera (Perú), Yolina Lindquis (Estados Unidos) y Marcella Momoh (Sierra Leona), confirmando una competencia altamente disputada en esta recta final del certamen.

Miss Cosmo 2025 Miss Cosmo Kelín Rivera

