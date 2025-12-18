Miss Cosmo 2025: dónde, cuándo y cómo ver en vivo la gran final con la peruana Kelín Rivera

El escenario ya está listo en Vietnam para una noche decisiva. Este viernes 20 de diciembre, el Miss Cosmo 2025 celebrará su gran final en Ciudad Ho Chi Minh, donde se definirá a la nueva reina que sucederá a Ketut Permata Juliastrid, Miss Cosmo 2024.
Con candidatas provenientes de más de 70 países y territorios, el certamen promete una competencia reñida. Entre ellas, la peruana Kelín Rivera ha logrado captar la atención del público y se mantiene dentro del grupo de favoritas para llevarse la corona.
¿Cuándo y dónde se realiza la final del Miss Cosmo 2025?
La gran final del Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre en el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, uno de los espacios culturales más importantes del país anfitrión.
¿Cómo ver en vivo la final del Miss Cosmo 2025?
La gala final podrá seguirse en transmisión en vivo a través de distintas plataformas oficiales: YouTube, AXN, VieON y VTV9. En Latinoamérica, la señal de AXN está disponible mediante operadores de cable y su aplicación oficial para dispositivos móviles y Smart TV. Además, algunas transmisiones pueden encontrarse en servicios de streaming como Pluto TV, dependiendo del país.
Lista completa de candidatas al Miss Cosmo 2025
- Alemania – Chloé Ëlyse Richardson
- Australia – Jada Kristile Kyle
- Bahamas – Beyonce Forbes
- Bangladés – Alisha Islam
- Bélgica – Anouck Brické Zacht
- Bielorrusia – Polli Cannabis
- Bolivia – Celia Fernanda Antelo Terrazas
- Brasil – Ana Gabriela Carvalho Borges
- Camboya – Phorn SreyPii
- Camerún – Josiane Golonga Harangada
- Canadá – Samantha Slewa
- China – Yuexin Xiong
- Colombia – Dayana Cárdenas Mestra
- Costa Rica – Sharon Raquel Recinos Carvajal
- Cuba – Amys Nayelli Nápoles Ochoa
- Dinamarca – Clara Kornum Rønneholt
- Ecuador – Heydi Alexandra Mina Arce
- El Salvador – Raquel Guadalupe Menjívar Mojica
- Emiratos Árabes Unidos – Sarah Mariotto
- España – Dori Rodríguez Zubiri
- Estados Unidos – Yolina Lindquist
- Filipinas – Chelsea Lovely Cabias Fernandez
- Finlandia – Iiris Suvi Yli-Kaatiala
- Francia – Nolwenn Le Port
- Gibraltar – Gabriella Olivero
- Grecia – Ioanna Sarantopoulou
- Guadalupe – Marian Madly
- Guatemala – Dayana María Bautista Lemus
- Guyana – Kayla King
- Haití – Sklouchere Pierre
- Hong Kong – Xiao Min Lin
- India – Vipra Mehta
- Indonesia – Salma Ranggita Cahyariyani
- Inglaterra – Phoebe Pixie Michaelides
- Islandia – Kristín Anna Jónasdóttir
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Francely Lopez
- Italia – Marika Nardozi
- Japón – Maria Ishida
- Laos – Christina Lasasimma
- Lesoto – Refiloe Makoae
- Liberia – Kindness Wilson
- Macao – Ie Tiem Lou
- Malasia – Rieyka Lee
- Malta – Henrika Galea
- México – Ángela Michelle León Yuriar
- Myanmar – Myint Myat Moe
- Namibia – Cassia Angela Sharpley
- Nepal – Deepshikha Nepal
- Nicaragua – Marian Saraí Rodríguez Tijerino
- Nigeria – Gloria Adekola Oluwatofunmi
- Nueva Zelanda – Katharina Weischede
- Países Bajos – Solange Dekker
- Pakistán – Mia Siddique
- Panamá – Italy Johan Peñaloza Mora
- Paraguay – Angely Naomi Benítez Gamarra
- Perú – Kelin Poldy Rivera Kroll
- Puerto Rico – Ana Paola Figueroa Diez
- República Democrática del Congo – Dorcas Masika Nende
- República Dominicana – Jenifer Delisa Francisco Vásquez
- Rusia – Daria Orlova
- Sierra Leona – Margaret Marcella Momoh
- Singapur – Nabila Houti
- Sri Lanka – Anuththara Kalani Athukorala
- Sudáfrica – Pale Lenah Legoabe
- Tailandia – Mooham Chotnapa Kaewjarun
- Taiwán – Sienna Xiong Wenxuan
- Tanzania – Jesca Michael Micca
- Turquía – Hüray Ertürk
- Venezuela – Rocío Valentina “Tina” Aguilarte Batson
- Vietnam – Hoàng Phương Linh Nguyễn
- Zimbabue – Lisa Sibanda
¿Cómo votar por Kelín Rivera en el Miss Cosmo 2025?
El certamen mantiene activa la votación del Cosmo People’s Choice, cuyo premio es un Golden Ticket que garantiza el pase directo al Top 10 durante la final. La plataforma de votación está habilitada hasta el 20 de diciembre, horas antes de la gala.
Para votar por Kelín Rivera (Perú):
- Ingresa a misscosmo.1voting.com
- Busca a Kelín Rivera y selecciona la opción Vote
- Elige una modalidad:
Voto gratuito (desde la app 1ZONE):
- Descarga la app 1ZONE
- Regístrate y verifica tu cuenta (correo, Google o Eventista)
- Selecciona el evento Miss Cosmo 2025
Voto pagado (vía web):
- Disponible con PayPal, Apple Pay, Google Pay, tarjetas de crédito/débito y métodos locales según el país
- Confirma tu votación
¿Cómo van las votaciones del Miss Cosmo 2025?
A pocas horas de la gran final, la competencia en el Miss Cosmo 2025 se mantiene reñida. De acuerdo con la última actualización del ranking, publicada en redes el 18 de diciembre a las 12:30 p.m., la candidata anfitriona Nguyen Hoang Phuong Linh, de Vietnam, encabeza las votaciones, seguida muy de cerca por Chelsea Fernandez (Filipinas) y Angela Yuriar (México).
En los siguientes lugares aparecen Rakel Menjívar, representante de El Salvador, y Tofunmi Adekola, de Nigeria, quienes también se mantienen firmes dentro del grupo de favoritas del público.
El Top 10 provisional lo completan Myint Myat Moe (Birmania), Dorcas Nende (República Democrática del Congo), Kelín Rivera (Perú), Yolina Lindquis (Estados Unidos) y Marcella Momoh (Sierra Leona), confirmando una competencia altamente disputada en esta recta final del certamen.