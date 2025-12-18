Miss Cosmo 2025: dónde, cuándo y cómo ver en vivo la gran final con la peruana Kelín Rivera

La gran final del Miss Cosmo 2025 se celebrará este 20 de diciembre en Vietnam. Kelín Rivera, Miss Cosmo Perú, llega al certamen como una de las candidatas mejor posicionadas.

El escenario ya está listo en Vietnam para una noche decisiva. Este viernes 20 de diciembre, el Miss Cosmo 2025 celebrará su gran final en Ciudad Ho Chi Minh, donde se definirá a la nueva reina que sucederá a Ketut Permata Juliastrid, Miss Cosmo 2024.

Con candidatas provenientes de más de 70 países y territorios, el certamen promete una competencia reñida. Entre ellas, la peruana Kelín Rivera ha logrado captar la atención del público y se mantiene dentro del grupo de favoritas para llevarse la corona.

¿Cuándo y dónde se realiza la final del Miss Cosmo 2025?

La gran final del Miss Cosmo 2025 se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre en el Creative Park de Ciudad Ho Chi Minh, uno de los espacios culturales más importantes del país anfitrión.

¿Cómo ver en vivo la final del Miss Cosmo 2025?

La gala final podrá seguirse en transmisión en vivo a través de distintas plataformas oficiales: YouTube, AXN, VieON y VTV9. En Latinoamérica, la señal de AXN está disponible mediante operadores de cable y su aplicación oficial para dispositivos móviles y Smart TV. Además, algunas transmisiones pueden encontrarse en servicios de streaming como Pluto TV, dependiendo del país.

Lista completa de candidatas al Miss Cosmo 2025

Alemania – Chloé Ëlyse Richardson Australia – Jada Kristile Kyle Bahamas – Beyonce Forbes Bangladés – Alisha Islam Bélgica – Anouck Brické Zacht Bielorrusia – Polli Cannabis Bolivia – Celia Fernanda Antelo Terrazas Brasil – Ana Gabriela Carvalho Borges Camboya – Phorn SreyPii Camerún – Josiane Golonga Harangada Canadá – Samantha Slewa China – Yuexin Xiong Colombia – Dayana Cárdenas Mestra Costa Rica – Sharon Raquel Recinos Carvajal Cuba – Amys Nayelli Nápoles Ochoa Dinamarca – Clara Kornum Rønneholt Ecuador – Heydi Alexandra Mina Arce El Salvador – Raquel Guadalupe Menjívar Mojica Emiratos Árabes Unidos – Sarah Mariotto España – Dori Rodríguez Zubiri Estados Unidos – Yolina Lindquist Filipinas – Chelsea Lovely Cabias Fernandez Finlandia – Iiris Suvi Yli-Kaatiala Francia – Nolwenn Le Port Gibraltar – Gabriella Olivero Grecia – Ioanna Sarantopoulou Guadalupe – Marian Madly Guatemala – Dayana María Bautista Lemus Guyana – Kayla King Haití – Sklouchere Pierre Hong Kong – Xiao Min Lin India – Vipra Mehta Indonesia – Salma Ranggita Cahyariyani Inglaterra – Phoebe Pixie Michaelides Islandia – Kristín Anna Jónasdóttir Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Francely Lopez Italia – Marika Nardozi Japón – Maria Ishida Laos – Christina Lasasimma Lesoto – Refiloe Makoae Liberia – Kindness Wilson Macao – Ie Tiem Lou Malasia – Rieyka Lee Malta – Henrika Galea México – Ángela Michelle León Yuriar Myanmar – Myint Myat Moe Namibia – Cassia Angela Sharpley Nepal – Deepshikha Nepal Nicaragua – Marian Saraí Rodríguez Tijerino Nigeria – Gloria Adekola Oluwatofunmi Nueva Zelanda – Katharina Weischede Países Bajos – Solange Dekker Pakistán – Mia Siddique Panamá – Italy Johan Peñaloza Mora Paraguay – Angely Naomi Benítez Gamarra Perú – Kelin Poldy Rivera Kroll Puerto Rico – Ana Paola Figueroa Diez República Democrática del Congo – Dorcas Masika Nende República Dominicana – Jenifer Delisa Francisco Vásquez Rusia – Daria Orlova Sierra Leona – Margaret Marcella Momoh Singapur – Nabila Houti Sri Lanka – Anuththara Kalani Athukorala Sudáfrica – Pale Lenah Legoabe Tailandia – Mooham Chotnapa Kaewjarun Taiwán – Sienna Xiong Wenxuan Tanzania – Jesca Michael Micca Turquía – Hüray Ertürk Venezuela – Rocío Valentina “Tina” Aguilarte Batson Vietnam – Hoàng Phương Linh Nguyễn Zimbabue – Lisa Sibanda

¿Cómo votar por Kelín Rivera en el Miss Cosmo 2025?

El certamen mantiene activa la votación del Cosmo People’s Choice, cuyo premio es un Golden Ticket que garantiza el pase directo al Top 10 durante la final. La plataforma de votación está habilitada hasta el 20 de diciembre, horas antes de la gala.

Para votar por Kelín Rivera (Perú):

Ingresa a misscosmo.1voting.com Busca a Kelín Rivera y selecciona la opción Vote Elige una modalidad:

Voto gratuito (desde la app 1ZONE):

Descarga la app 1ZONE

Regístrate y verifica tu cuenta (correo, Google o Eventista)

Selecciona el evento Miss Cosmo 2025

Voto pagado (vía web):

Disponible con PayPal, Apple Pay, Google Pay , tarjetas de crédito/débito y métodos locales según el país

, tarjetas de crédito/débito y métodos locales según el país Confirma tu votación

¿Cómo van las votaciones del Miss Cosmo 2025?

A pocas horas de la gran final, la competencia en el Miss Cosmo 2025 se mantiene reñida. De acuerdo con la última actualización del ranking, publicada en redes el 18 de diciembre a las 12:30 p.m., la candidata anfitriona Nguyen Hoang Phuong Linh, de Vietnam, encabeza las votaciones, seguida muy de cerca por Chelsea Fernandez (Filipinas) y Angela Yuriar (México).

En los siguientes lugares aparecen Rakel Menjívar, representante de El Salvador, y Tofunmi Adekola, de Nigeria, quienes también se mantienen firmes dentro del grupo de favoritas del público.

El Top 10 provisional lo completan Myint Myat Moe (Birmania), Dorcas Nende (República Democrática del Congo), Kelín Rivera (Perú), Yolina Lindquis (Estados Unidos) y Marcella Momoh (Sierra Leona), confirmando una competencia altamente disputada en esta recta final del certamen.

