'El corazón del lobo': tráiler oficial, fecha de estreno, elenco y sinopsis de la nueva película de Francisco Lombardi

Francisco Lombardi presenta el tráiler oficial de 'El corazón del lobo'.
Francisco Lombardi presenta el tráiler oficial de 'El corazón del lobo'. | Fuente: El corazón del lobo
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Tras su presentación en el Festival de Cine de Lima 2025, la película de 'Pancho' Lombardi se prepara para su estreno en salas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cineasta peruano Francisco Lombardi anunció el estreno de El corazón del lobo, su decimonoveno largometraje, que llegará a los cines el próximo 2 de octubre y cuyo tráiler oficial ya está disponible.

La cinta está inspirada en la novela El miedo del lobo de Carlos Enrique Freyre y ofrece una mirada conmovedora a la violencia vivida en el Perú durante el periodo de Sendero Luminoso, narrada desde la perspectiva de un niño amazónico.

'El corazón del lobo', la nueva película de Franciso Lombardi, llega a los cines.

'El corazón del lobo', la nueva película de Franciso Lombardi, llega a los cines.Fuente: La Soga Producciones

¿De qué trata El corazón del lobo?

El corazón del lobo sigue a Aquiles, un niño asháninka de nueve años que es secuestrado de su aldea y sometido al adoctrinamiento y la violencia.

Obligado a adaptarse a un entorno hostil, su vida se convierte en una lucha constante por sobrevivir, impulsado por el deseo de escapar y reencontrarse con su padre. 

"Este proyecto nos permite revisitar un periodo doloroso de nuestra historia reciente desde una perspectiva poco explorada: la de un niño arrebatado de su mundo y obligado a sobrevivir en un entorno hostil", señaló Lombardi en un comunicado.

'El corazón del lobo', la nueva película de Franciso Lombardi, llega a los cines.

'El corazón del lobo', la nueva película de Franciso Lombardi, llega a los cines.Fuente: La Soga Producciones

Elenco de El corazón del lobo

El corazón del lobo, rodada en Tarapoto y Pariamarca entre octubre y noviembre de 2024, combina diálogos en español y asháninka.

El guion, escrito por Augusto Cabada junto al propio Lombardi, busca equilibrar la crudeza de los hechos con la sensibilidad que aporta la voz de un niño protagonista.

El elenco está encabezado por Víctor Acurio (Willaq Pirqa), el joven debutante Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez, Martín Martínez, Jose Fernández, Alberick García y Martín Velásquez.

'El corazón del lobo', la nueva película de Franciso Lombardi, llega a los cines.

'El corazón del lobo', la nueva película de Franciso Lombardi, llega a los cines.Fuente: La Soga Producciones

¿Cuándo se estrena El corazón del lobo?

Producida por La Soga Producciones, El corazón del lobo tuvo una exhibición especial el pasado 9 de agosto en el Festival de Cine de Lima 2025.

Sin embargo, la película se estrenará en salas de cine a partir del 2 de octubre de 2025.

