Subastarán Lamborghini que Leonardo DiCaprio chocó en escena de 'El lobo de Wall Street'

‘El lobo de Wall Street’ es una de las películas más icónicas de comedia negra y sátira que hizo Leonardo DiCaprio en su carrera como actor y que le permitió obtener un Globo de Oro gracias a su interpretación del conferencista y ex bróker estadounidense Jordán Belfort. Ahora, uno de los objetos más llamativos de la película será subastado el próximo 25 de noviembre en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Se trata del Lamborghini Countach de 1989 edición 25 aniversario que Leonardo DiCaprio chocó en una de las escenas más emblemáticas de ‘El lobo de Wall Street’ y donde, previamente, ‘Leo’ intentó subir estando completamente afectado por las drogas arrastrándose por el piso de su mansión hasta perder el control del lujoso automóvil.

La escena, además, muestra una curiosa secuencia de memoria de Jordán Belfort pues para él no había sucedido el estrepitoso choque hasta que dos policías llegan a su casa mostrándole los daños en el Lamborghini blanco y motivo por el cual fue arrestado.

El Lamborghini será puesto a la venta en el ‘On the Grid: The Abu Dhabi Auction’, una subasta de autos organizada por la empresa Bonhams-Cars que se realizará en diciembre y donde el vehículo se mostrará nuevamente luego de ser usado en la película de Martin Scorsese, director que acaba de estrenar su película ‘Los asesinos de la luna’ donde Leonardo DiCaprio vuelve a ser protagonista.

Leonardo Dicaprio hizo de Jordán Belfort en la icónica película ‘El lobo de Wall Street’. | Fuente: Paramount Pictures

Por otro lado, de acuerdo con información de TMZ, el Lamborghini usado en la película estará a la venta entre 1,5 millones y 2 millones de dólares. En la descripción se especifica que el auto será entregado “como se filmó”. Es decir, con los daños causados en la escena del filme estrenado el 2013. “El Lamborghini tiene puertas de tijera y un acabado elegante: el Hero Car es solo uno de los 658 vehículos jamás producidos en la línea del 25 aniversario”, describe el medio especializado en celebridades.

Martin Scorsese quiso un Lamborghini nuevo durante el rodaje

Asimismo, se supo que Martin Scorsese quiso utilizar una versión real del carro y no una réplica como le sugirió la producción. Anteriormente, había una maqueta, pero Scorsese no quiso usarla ya que los daños no se veían reales por lo que optó por uno original.

Por otro lado, un segundo Lamborghini Countach de 1989 edición 25 aniversario —con las mismas características— y que también fue utilizado en el rodaje de ‘El lobo de Wall Street’ será subastado con el mismo precio el próximo 8 de diciembre en el RM Sotheby’s, una casa de subastas de coches clásicos ubicado en Nueva York.

TMZ recalcó que el comprador del primer Lamborghini también recibirá uno de los trajes que Leonardo DiCaprio usó durante la película en la misma escena donde choca. De igual manera, se dará una silla de director y una tablilla, ambas firmadas por DiCaprio, Scorsese y Margot Robbie, quien hizo de Naomi Lapaglia, esposa de Leo en el filme.