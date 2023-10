Traje de Leonardo DiCaprio en 'Titanic' será subastado junto a otros importantes objetos del cine

El traje que vistió Jack Dawson, el icónico personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en la película Titanic, será subastado en Londres por Prop Store, uno de los principales proveedores de objetos de cine y televisión del mundo.

Se espera que esta emblemática vestimenta, utilizada por el actor en la mayoría de las escenas de este clásico dirigido por James Cameron, alcance una cifra considerable que oscila entre los 115 mil y los 230 mil dólares.

El atuendo en cuestión está compuesto por pantalones de pana, peto con tirantes, una camisa de manga larga con botones y un chaleco.

"Se trata del atuendo distintivo que llevó Jack Dawson mientras encarnaba a un inmigrante con sueños de una nueva vida", indica la casa de subastas.

Cada prenda cuenta con una etiqueta personalizada que verifica su autenticidad, con inscripciones que indican "Mr: Leonardo DiCaprio" y "Date: August '96".



La muestra a cargo de Prop Store incluye otros clásicos y emblemáticos artículos del cine.Fuente: Prop Store

Más objetos de colección

Además del traje de Titanic, la subasta incluirá otros artículos de alto valor, como una cabeza iluminada de C-3PO de Star Wars Episode IV: A New Hope, estimada en más de un millón de dólares, las zapatillas usadas por Tom Hanks en Forrest Gump; y un escudo del Capitán América que formó parte de Captain America: The First Avenger.

Entre otros atractivos, la subasta ofrecerá más trajes icónicos, como el utilizado por Michael Keaton en 1989 para interpretar a Batman, así como el traje de acrobacias de Jack Sparrow de Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.

La subasta está programada para el mes de noviembre y se espera que Prop Store recaude alrededor de 14 millones de dólares, convirtiendo esta ocasión en una oportunidad única para los fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.