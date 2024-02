El príncipe William ausente en el homenaje a su padrino, el rey Constantino II de Grecia, por "razones personales"

El príncipe William, heredero al trono británico, renunció a última hora a asistir la ceremonia del primer aniversario de la muerte de su padrino, el rey Constantino II de Grecia, por "razones personales", anunció el martes un comunicado oficial.



Constantino II, padrino de William, murió en enero de 2023, en Atenas, a los 82 años. El príncipe de Gales, que debía dar un discurso en la ceremonia en el Castillo de Windsor, "llamó a la familia real griega (...) para informarles de que no podría asistir".

¿Por qué William no asistirá a la ceremonia por la muerte del rey Constantino?

A sus 41 años, William se encuentra asumiendo el papel del máximo representante de la realeza británica, junto a la reina Camila. Esta responsabilidad ha surgido debido a la convalecencia del rey Carlos, quien fue diagnosticado recientemente con cáncer.



El Palacio de Kensington, citado por la agencia británica PA, anunció que el príncipe de Gales ha decidido no asistir a la ceremonia de homenaje al difunto rey Constantino de Grecia en el Castillo de Windsor por "razones personales".

El príncipe William es el hijo mayor del rey Carlos III del Reino Unido y de su primera esposa, Diana, princesa de Gales.Fuente: AFP

¿Qué le pasó a Kate Middleton?

Kate Middleton, de 42 años, fue hospitalizada el 16 de enero para someterse a una operación cuyos motivos se desconocen, según informaron medios británicos. No obstante, se ha confirmado que no se trata de un cáncer.



El palacio no ha proporcionado más detalles al respecto. Sin embargo, detalló que Middleton se encuentra en proceso de recuperación en la casa familiar de Windsor. Su última aparición pública fue en Navidad.

¿Por qué William acudió a los BAFTA solo?

El príncipe William estuvo presente en la ceremonia de los BAFTA, los premios del cine británico, que tuvo como gran ganadora a Oppenheimer. Esta aparición de William es uno de los pocos actos a los que ha acudido últimamente.



William redujo su participación en actos oficiales debido a la convalecencia de su esposa, Kate Middleton, y para ocuparse de sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis. Middleton continuará su recuperación al menos hasta el 31 de marzo.

