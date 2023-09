"Necesito hacer otros personajes": Elizabeth Olsen pone en duda el futuro de Scarlet Witch

Elizabeth Olsen reveló al medio The Times of London que busca un cambio en su carrera, para interpretar a otros personajes, luego de trabajar varios años en el Universo Cinematográfico de Marvel. La actriz ha participado en WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness consecutivamente, tiempo dedicado únicamente a encarnar a Scarlet Witch.

Esa es una de las principales razones por las que Olsen se vio atraída para aceptar el papel de la asesina Candy Montgomery en la miniserie Love and Death.

"En los últimos cuatro años mi producción ha sido Marvel. No es que no quiera que me asocien sólo como este personaje, pero realmente siento que necesito reconstruir otras partes para mantener el equilibrio. Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo, sólo necesito hacer otros personajes en mi vida. No hay longevidad en un personaje", expresó.

Para Elizabeth Olsen, tanto la COVID-19 como las "obligaciones de Marvel" afectaron la variedad de roles que amó interpretar alrededor del 2017.

"Wind River e Ingrid Goes West fueron películas de las que me sentí muy orgullosa de haber participado y eran tan diferentes que no se pueden comparar. Quiero más de eso en mi vida simplemente porque la variación me satisface", manifestó.

Love and Death: ¿De qué trata la serie que protagoniza Elizabeth Olsen?

Protagonizada por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons y Lily Rabe, Love and Death generó gran expectativa en miles de suscriptores de HBO Max. La dramática trama narra las vivencias de una mujer llamada Candy Montgomery.

Ella asesinó a una de sus amigas con un hacha y logró evitar la cárcel, pese a todas las incriminaciones. Según sus propias declaraciones, ella cometió el delito en defensa propia.

La historia profundiza en la razón del porqué su amiga, llamada Betty Gore, quería atacar a Candy, detallando que ella había sido amante del esposo de Gore hace un par de meses.

Para sorpresa de miles de fanáticos, Love and Death se basa en un caso de la vida real, ocurrido en 1980. Este tipo de crímenes históricos siguen causando gran conmoción en la sociedad mundial, y esto es aprovechado por las grandes productoras para adaptarlas a la ficción.