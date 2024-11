"Ha sido una semana muy intensa": Emilia Mernes se quiebra en medio de rumores de infidelidad de Duki

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los rumores sobre la infidelidad de Duki a Emilia Mernes han ido en aumento. En medio de esta situación, la cantante argentina se presentó en los Latin Grammy 2024 y, tras su show, no pudo evitar quebrarse en una entrevista.

La emoción de la cantante estuvo al máximo ya que estaba nominada a Mejor Álbum Vocal Pop por su disco .mp3, sin embargo, no se llevó el galardón, pero sí interpretó Perdonarte para qué, canción donde colabora con Los Ángeles Azules, en la ceremonia. "Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias", reza la letra.

La Academia se acercó a Emilia Mernes para que dé su impresión sobre los Latin Grammy 2024, pero sorprendió al contener el llanto. "Perdón, estoy muy emocionada, porque trabajamos mucho con el equipo. Esta ha sido una semana muy intensa. Estoy muy agradecida con todos ustedes, con la Academia por darme la oportunidad. Es algo que soñé toda mi vida y quiero agradecerles por el amor a mis fans también, que están siempre ahí bancándome (apoyándome), a mi equipo incondicional y gracias por el espacio, es un sueño cumplido", dijo antes de alejarse del micrófono.

“estoy emocionada, ha sido una semana muy intensa” DIOS SÁCALE TODO EL DOLOR A EMILIA Y DÁSELO A DUKI pic.twitter.com/yh7i2PLu0Y — leandro (@leanxmila) November 15, 2024

¿Duki le fue infiel a Emilia Mernes?

La supuesta infidelidad de Duki a Emilia Mernes sacudió las rede sociales ya que son considerados una de las parejas más sólidas en la industria musical argentina actual. Todo comenzó con un hilo de la red social X donde Sol Leguizamón, amiga de la tercera en la discordia que se llama Lula, compartió capturas de pantallas que evidenciaría unos mensajes subidos de tono por parte del rapero.

Este escándalo se volvió viral y Lula rompió el silencio ya que estuvo recibiendo mensajes amenazadores. En conversación con Minuto Neuquén, contó que siempre fue fan de Duki y que siempre reaccionaba a sus historias de Instagram sin esperar respuesta, pero su sueño se cumplió.

"Me respondió un mensaje viejo y me puso ‘Gracias’. Al toque le respondí y le puse: ‘Hola! Te amo’, y empezamos a hablar", dijo Lula. "Cuando pasó esto, hace un año, yo se lo conté a mi entorno íntimo, a mis amigas. Mi novio también se lo contó a sus amigos íntimos porque no lo podíamos creer, pero no pasó más nada", aseguró. De acuerdo con Lula, las conversaciones son de hace un año y reveló que, tras hacerse público sus datos, recibe mensajes de odio.

"No quise hacer fama con esto ni mucho menos. Imagínate, pasó hace un año ya, por qué iba a esperar tanto para hacerlo público. Tengo que salir a defenderme y decir algo porque estoy cansada de que suban videos a TikTok con mi cara, mi nombre y mi apellido con las palabras mentirosa, quilombera, y no quiero que me acusen de todo eso", señaló.

A pesar de la polémica y la presión de sus fans, Duki y Emilia Mernes no han desmentido o afirmado su ruptura amorosa.

Duki y Emilia confirmaron su relación el 9 de diciembre del 2021.Fuente: @emiliamernes

¿Cómo inició el romance de Emilia Mernes y Duki?

Emilia Mernes y Duki se conocieron en una fiesta por el lanzamiento de la canción Además de mí, que salió en 2021, y reúne a cantantes argentinos como Rusherking, María Becerra, Thiago PZK, entre otros. Tras ello, se volvieron amigos y el amor fluyó por lo que se volvieron pareja.

Tras ello, colaboraron en el tema Como si no importara (2022) y, a pesar de que querían ocultar su relación, no pudieron y lo confirmaron en redes sociales. El rapero lo hizo público compartiendo una foto de los dos en un espejo y puso un corazón en la descripción. Después, siguieron subiendo fotos mostrándose enamorados y sus amigos celebraron su unión.

Desde entonces, Emilia Mernes y Duki han tenido que enfrentar rumores sobre su relación, pero han hecho caso omiso ya que conviven. Además, hace poco, la argentina lanzó Noviogangsta, tema dedicado a su pareja.

