Anne Hathaway sufrió aparatosa caída en pleno rodaje de 'El diablo viste a la moda 2'

La segunda parte de El diablo viste a la moda continúa en producción y muchos fanáticos de Anne Hathaway están ansiosos por verla nuevamente en la piel de Andy Sachs. Si bien hay varios clips donde la han visto grabando sus escenas con unos looks memorables, esta vez tuvo un accidente en pleno rodaje.

La actriz lucía una falda negra hasta la rodilla, unos tirantes de color negro y sobre ello, una blusa mesh de cuadros. Además, acompañó el outfit con unos tacones altos de tiras plateadas. Cuando bajó de las escaleras, no pisó bien y tuvo una aparatosa caída que terminó por romper uno de sus tacos.

El equipo fue rápidamente a ayudarla, pero Anne Hathaway se levantó por su cuenta, alzó sus brazos y sonrió.

¿Cuándo se estrena 'El diablo vista a la moda 2'?

La esperada secuela de The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda) llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, según confirmó Disney a la revista Variety. El anuncio ha causado gran expectación entre los fanáticos del icónico filme, que marcó un hito en la cultura pop tras su estreno en 2006.

La película original, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, se convirtió en un fenómeno mundial al retratar con ironía y estilo las dinámicas de poder en el mundo de la moda. Basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, la cinta recaudó más de 326 millones de dólares a nivel global y fue aclamada por la crítica. Streep incluso recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Miranda Priestly, la temida editora de la revista ficticia Runway.

Annie fell today and broke one of her heels while filming ‘The Devil Wears Prada 2’ but she’s fine ❤️ pic.twitter.com/DzQrB0wRaO — Anne Hathaway Crave (@anniecrave) August 27, 2025

¿Quién era el verdadero villano en El diablo viste a la moda?

Han pasado ya 15 años desde que El diablo viste a la moda llegó a la pantalla grande. Por ello, a modo de celebración, los miembros de su elenco —Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Adrian Grenier, entre otros— tuvieron una reunión virtual en la que recordaron detalles de la cinta.

La charla, convocada por la revista Entertainment Weekly, tuvo como punto de debate quién fue el antagonista de la película, cuyo título solía llevárselo Miranda Priestly (Streep), la arrogante gurú de la moda que sobrecargaba de trabajo a su asistente Andy Sachs. Así, los intérpretes acordaron en que Nate, el personaje que encarnaba Adrian Grenier, era el verdadero villano de la cinta. El novio de Andy, chef de profesión, se separa de la protagonista al decidir que ella privilegia su futuro profesional antes que su relación sentimental.

"Nate no había crecido, pero Andy sí", señaló Grenier. El actor apuntó que al inicio le fue difícil darse cuenta de que su personaje fuera el malo del filme, pero con los años logró reconocer la situación difícil en la que puso a su novia en la ficción.

