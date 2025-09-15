Emmy 2025: Ozzy Osbourne, Maggie Smith y Julian McMahon en el In Memoriam, que excluyó a Hulk Hogan y Val Kilmer

También se recordó a figuras como la actriz Michelle Trachtenberg, el cineasta David Lynch y la chef Anne Burrell, admás de otros nombres que marcaron la televisión y la cultura popular.

Como es tradición, la ceremonia de los Premios Emmy 2025 dedicó este domingo un emotivo espacio a recordar a las personalidades de la industria que fallecieron en el último año. El segmento In Memoriam contó con la interpretación de Go Rest High on That Mountain, en voz de Vince Gill junto a Lainey Wilson, en una versión extendida que dio solemnidad al homenaje.

La secuencia se inició con la actriz Phylicia Rashad, seis veces nominada al Emmy y recordada por su papel en El show de Bill Cosby. Desde el escenario evocó el fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner, quien interpretó a su hijo en la ficción. “Fue un adolescente entrañable en una serie icónica que el mundo vio crecer hasta convertirse en hombre. Y, como todos nuestros amigos y colegas que partieron este año, permanece en nuestros corazones”, expresó.

De Ozzy Osbourne a Maggie Smith

A continuación, Vince Gill el escenario para entonar su canción mientras en una pantalla gigante apareció la imagen del primer homenajeado: Julian McMahon, recordado por sus papeles en Charmed y Runaways, fallecido en julio.

El tributo también rindió homenaje a Ozzy Osbourne, ícono indiscutible del rock y figura televisiva gracias a The Osbournes, uno de los reality shows pioneros en retratar la vida familiar de una celebridad.

Otra de las pérdidas más sentidas fue la de Maggie Smith, actriz británica dos veces ganadora del Oscar y reconocida mundialmente por su papel en Downton Abbey y en la saga de Harry Potter.

Asimismo, el segmento incluyó a Michelle Trachtenberg, estrella de Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros, fallecida en febrero a los 39 años; y a David Lynch, influyente cineasta de Blue Velvet y Twin Peaks, quien murió en enero a los 78 años.

Los ausentes en el In Memoriam

El homenaje también recordó a figuras como Valerie Mahaffey, Teri Garr, Loni Anderson, Alan Rachins, Ruth Buzzi, Chuck Woolery, Anne Burrell, Wink Martindale, George Wendt, Richard Chamberlain, Peter Kwong, Loretta Swit, John Amos y Linda Lavin. El cierre estuvo marcado por la imagen de Quincy Jones, productor y compositor legendario cuya legado en la música y la televisión es incalculable.

Sin embargo, como ocurre cada año, hubo ausencias notorias. Hulk Hogan, Jerry Adler, Danielle Spencer, Jonathan Joss, Polly Holliday, Tony Todd Among y Terence Stamp no fueron mencionados en pantalla. La transmisión televisiva tampoco incluyó a Gene Hackman ni a Val Kilmer, cuyos nombres aparecieron únicamente en la dedicatoria más extensa publicada en el sitio web oficial de los Emmy.

