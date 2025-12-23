"Es desgarrador verlo así": Devon Werkheiser, 'Ned Bigby', lamentó la situación de Tylor Chase

Devon Werkheiser, el popular Ned Bigby en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, se pronunció sobre su excompañero Tylor Chase, quien fue encontrado en situación de calle nuevamente en la ciudad de Riverside, en California, volviéndose viral en redes sociales.

Fue en declaraciones para el portal TMZ que el actor y cantante estadounidense lamentó el estado en que fue hallado el intérprete de Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon.

Al respecto, Devon contó que siempre consideró a Tylor como “un chico sensible, dulce y amable”. “Es desgarrador verlo así”, exclamó, dando a conocer sus intenciones de poder ayudar a su excolega en la serie adolescente junto con Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee.

Del mismo modo, Werkheiser resaltó la complejidad de la situación de Tylor Chase, quien viene negando la ayuda de la Policía y de otros excompañeros en su corta carrera en televisión.

“Cualquiera que haya tratado con una adicción severa y problemas profundos de salud mental sabe que es una situación increíblemente desafiante si la persona no quiere recibir ayuda”, explicó.

Asimismo, mencionó que no sería buena idea darle dinero directamente ya que, a su parecer, lo que más necesita Tylor Chase es “mucho apoyo, paciencia y tiempo”.

Por último, mostró su preocupación por la viralización de los videos donde Tylor aparece con claros rasgos de descuido. Sin embargo, también recalcó que dicha exposición mediática puede ayudar a que “alguien con verdadera comprensión y recursos” pueda ofrecerle un tratamiento para sus adicciones.