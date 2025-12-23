"Es desgarrador verlo así": Devon Werkheiser, 'Ned Bigby', lamentó la situación de Tylor Chase

Devon Werkheiser fue el protagonista de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned. |
Fuente: Nickelodeon
Daniel Curtis Lee criticó exposición mediática de Tylor Chase
Daniel Curtis Lee, el popular Simon Nelson Cook, cuestionó la exposición mediática que tuvo Tylor Chase en los últimos meses en las redes sociales.
Fue en el podcast conjunto de Lee, Devon Werkheiser y Lindsey Shaw que el actor mostró su malestar ante la situación de su excompañero en Nickelodeon.
"Cuando lo vi, me enojé porque pensé: ‘¿por qué poner una cámara en la cara de alguien en un momento difícil?’ (...) Me siento impotente, siento que no hay mucho que pueda hacer", comentó Daniel Curtis Lee, quien describió a Tylor como "un amigo querido".
Por su parte, Lindsey Shaw, la intérprete de Jennifer Ann Mosely, recordó su propia experiencia con la adicción mostrando su empatía con Chase. “He sido alguien así”, acotó.
Posteriormente, Daniel Curtis Lee compartió un video donde se muestra ayudando y dando un lugar para dormir a Tylor Chase luego de un viaje de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside, California.
“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, dijo en su video.
Asimismo, Lee le mostró su confianza a Tylor dándole un emotivo abrazo. "Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo", expresó.
Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, reaparece en situación de calle
Tylor Chase, exactor infantil que participó en la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, continúa viviendo en situación de calle tras la difusión de un nuevo video grabado en la ciudad de Riverside, en California, que se hizo viral en redes sociales. Las primeras imágenes del artista en condiciones de descuido se dieron a conocer en septiembre.
Chase, de 36 años, interpretó al personaje Martin Qwerly entre 2004 y 2007. En el video viral, la persona que lo graba le pregunta si trabajó en Disney Channel, pero él responde: "Nickelodeon", y precisa que formó parte la mencionada serie.
Tras la viralización de las primeras imágenes, se organizó una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de brindarle apoyo económico. De acuerdo con lo informado, la recaudación superó los mil 200 dólares antes de ser cancelada por la madre del actor.
"Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él se niega a recibirla", señaló su madre a la organizadora de la campaña. "Aprecio su esfuerzo, pero el dinero no le sería de beneficio. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar dinero para sus medicamentos por sí solo".