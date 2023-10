Estrellas de Hollywood condenan el ataque de Hamás a Israel en una carta con más de 700 firmas

Más de 700 personalidades de Hollywood y el mundo del espectáculo estadounidense, entre ellas Jamie Lee Curtis, Chris Pine y Michael Douglas, han firmado una carta para condenar los ataques de Hamás a Israel y exigir la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.

Este comunicado, respaldado por la organización sin ánimo de lucro Creative Community for Peace (CCFP), representa una declaración conjunta de celebridades internacionales del entretenimiento. No obstante, aún no se han pronunciado sobre el posterior asedio del ejército israelí en Gaza.

Entre los firmantes de esta carta se encuentran Michael Douglas, Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Amy Schumer, Jerry Seinfeld, Debra Messing, Ryan Murphy, Greg Berlanti, Haim Saban, Irving Azoff, Ynon Kreiz, Mark Hamill, Howie Mandel y Bella Thorne, entre otros.

El comunicado afirma: "La pesadilla que los israelíes han temido durante décadas se hizo realidad cuando los terroristas de Hamás se infiltraron en ciudades y pueblos israelíes". Esto hace referencia al ataque que sufrió el estado judío el sábado pasado durante una infiltración desde Gaza, que ha dejado al país en "estado de guerra".

"Hamás es una organización terrorista"

La CCFP hizo un llamamiento a otros colegas para que "hagan todo lo que esté en su mano e insten a la organización terrorista (Hamás) a que devuelva a los rehenes inocentes a sus familias".

"Esto es terrorismo. Esto es el mal. No hay justificación ni racionalización para las acciones de Hamás. Son actos bárbaros de terrorismo que todo el mundo debe denunciar. Son una organización terrorista cuyos líderes llaman al asesinato de judíos en todas partes", continúa el comunicado.

Los ataques sorpresa de Hamás en Israel han resultado en más de mil 300 fallecidos y cerca de tres mil 500 heridos. Mientras tanto, los bombardeos israelíes en Gaza han causado mil 530 muertos y al menos seis mil 600 heridos. Además, el Gobierno israelí ha informado que más de 100 personas han sido secuestradas por Hamás y llevadas a Gaza como rehenes.

Gal Gadot: "Mi corazón duele"

La actriz Gal Gadot compartió su conmoción ante el reciente y devastador ataque sufrido por Israel a manos del grupo islamista Hamás, que lamentablemente ha dejado víctimas mortales y heridos. Utilizando su cuenta de Instagram, la protagonista de Wonder Woman (2017) expresó su pesar por la pérdida de vidas inocentes y la difícil situación de los rehenes en su país natal.

"Decenas de mujeres, niños y ancianos se encuentran en situación de rehenes en Gaza a causa de Hamás (...) Hamás mantiene a personas como rehenes y controla bases y asentamientos en Israel. Con más de 900 heridos y enfrentamientos en curso, las voces de aquellos afectados resuenan, clamando por ayuda. Una madre con sus dos hijos pequeños me dijo: 'Están golpeando la puerta. Mi corazón duele'. Mis pensamientos están con todos aquellos que están sufriendo", compartió Gadot.