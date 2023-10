Britney Spears, Maluma y J Balvin juntos: ¿colaboración en camino?

Los cantantes coincidieron en Nueva York y despertaron las especulaciones de una posible colaboración en camino | Fuente: Instagram/Britney Spears

Desde que Britney Spears logró liberarse de la tutela de su padre, ha estado compartiendo su proceso de redescubrimiento de la libertad, a través de imágenes en las que se le ve improvisando frente a la cámara y con mensajes motivadores sobre la nueva etapa que vive.

Recientemente, la cantante ha vuelto a ser noticia por compartir en Instagram una imagen en la que aparece junto con sus colegas colombianos Maluma y J Balvin. Este encuentro ha generado mucha expectativa entre sus fans, quienes se preguntan si estos artistas estarán preparando una colaboración en conjunto.

¿Cómo fue el encuentro?

Según Page Six, la cantante de 41 años disfrutaba de sushi en un club exclusivo, cuando coincidió con los colombianos. "Los chicos la reconocieron y ella se unió a ellos", afirma el portal. "Todos estaban de buen humor. Britney estaba radiante y emocionada de estar de nuevo en Nueva York después de tanto tiempo".

Los artistas la invitaron a unirse a su mesa, y la velada dejó algunas fotos en las redes sociales de cada uno. Britney Spears, de manera irónica, incluso hizo un reel en el que comenta: "Viaje rápido a NY... No tenía idea de quiénes eran estos chicos en el restaurante".

La foto que remeció las redes

Maluma compartió una foto en sus redes en la que aparece con Britney Spears y J Balvin, que tituló: "¿Quién así como yo en el amor?". En la imagen, el intérprete de Felices los 4 parece un poco fuera de lugar entre los dos artistas que lucen sonriendo a la cámara. "Ay, Dios jejejejejejejejejejeje no lo supero", respondió J Balvin.

Aunque no se conocen detalles concretos de la velada, TMZ informó que Britney estaba en Nueva York para promocionar su libro, The Woman In Me, a lanzarse el 24 de octubre y decidió visitar el club Zero Bond, donde casualmente se encontraban cenando Maluma y J Balvin.

¿Se viene una colaboración?

Los fanáticos reaccionaron velozmente con miles de mensajes como "Pocos momentos en internet son tan icónicos como este". Además, hubo quienes solicitaron que fuera el comienzo de un proyecto en conjunto: "Por favor, díganme que es una colaboración".

Maluma y J Balvin son viejos amigos, y la posibilidad de un proyecto entre ellos ha suscitado la curiosidad de los fanáticos. Maluma fue todo un éxito en el Madison Square Garden, mientras que J Balvin está promocionando su nuevo lanzamiento, Colmillo, junto a Tainy, Young Miko y la colaboración de Jowell & Randy.