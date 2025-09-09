Estrellas de Hollywood se unen en un boicot masivo contra Israel por ataques en Gaza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Más de 1.800 actores, directores y profesionales del cine, entre ellos españoles como Javier Bardem, Icíar Bollaín e Isabel Coixet, firmaron un manifiesto en el que se comprometen a no colaborar con instituciones cinematográficas israelíes "implicadas en el genocidio y el 'apartheid' contra el pueblo palestino".

El texto, difundido por el grupo Film Workers for Palestine y publicado inicialmente por el diario británico The Guardian, cuenta también con las adhesiones de Juan Diego Botto, Alba Flores, Luis Tosar y Ana Belén, así como de figuras internacionales como Mark Ruffalo, Olivia Colman, Tilda Swinton, Ava DuVernay y el mexicano Gael García Bernal.

"Como cineastas, actores y actrices, trabajadorxs de la industria cinematográfica e instituciones, reconocemos el poder del cine para dar forma a las percepciones", dice el manifiesto, traducido a varios idiomas. "En este momento urgente de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza, debemos hacer todo lo posible para hacer frente a la complicidad en ese horror implacable".

Comunicado recuerda el fallo de la Corte Internacional de Justicia

Los firmantes afirman que, inspirados por el boicot cultural a la Sudáfrica del 'apartheid', se comprometen a "no proyectar películas, a no aparecer ni a trabajar de ningún modo con instituciones cinematográficas israelíes -incluidos festivales, cines, emisoras y productoras- que estén implicadas en el genocidio y el 'apartheid' contra el pueblo palestino".

El comunicado recuerda el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que alertó de un "riesgo plausible de genocidio en Gaza" y anima a otros profesionales del sector a adherirse al boicot siguiendo las directrices de la sociedad civil palestina.

"Defender la igualdad, la justicia y la libertad para todas las personas es un profundo deber moral que ninguno de nosotros puede ignorar. Por ello, debemos pronunciarnos ahora por el daño causado al pueblo palestino", mantienen.