Vhadir Derbez balanceará la actuación con la música. | Fuente: Instagram

El actor y cantante Vadhir Derbez aseguró que, como queda patente con la presentación de su sencillo "Mala" y ultima varios proyectos cinematográficos, estas dos actividades se "complementan" y no se planea entrar en la música para dejar la actuación.

"El plan ha sido el de siempre, balancear las dos cosas", afirmó el hijo del comediante mexicano Eugenio Derbez.

En "Mala", tema con el que incursiona en la música urbana, se está "atreviendo a (echar) un poquito más de picante, pero siempre con letras limpias, no quiero hacer nada con morbo ni vulgar", apuntó Vadhir Derbez. El video de la canción se lanzará el próximo 5 de abril.

A pesar de crecer en una familia con fuerte vínculo con las artes escénicas ─su padre, Eugenio Derbez, ha protagonizado cintas como "Cómo ser un latin lover" y "No se aceptan devoluciones"─ afirma que "no tengo el dinero ni los contactos, no tengo una disquera detrás de mí".

AGENDA REPLETA

Luego del lanzamiento de "Mala", le sigue el estreno de "Dulce familia". Más adelante, Vhadir Derbez viajará a México para trabajar en una comedia romántica de la que no adelantó detalles, y a continuación sacará su segundo sencillo del año.

Luego espera el estreno de "Como si fuera la primera vez", un título que es "el remake de la (cinta) de Sony '50 first dates', que 'está padre'. Estoy muy emocionado". Y el lanzamiento de la cinta peruana "Busco novia" donde interpreta a Robot, el mejor amigo de Renzo (César Ritter).

La cinta "Busco novia" es protagonizada por César Ritter, Vhadir Derbez y Magdyel Ugaz. | Fuente: Tondero

EL OBSTÁCULO DE APELLIDARSE DERBEZ

Vhadir Derbez no está libre de obstáculos y ser hijo del comediante Eugenio Derbez le ayuda; pero también, afirma, es llevar un peso en los hombros.

"Hay una carga y es que la gente te está juzgando y comparando todo el tiempo, pero ya he aprendido a no pelearme con eso y a seguir trabajando. También a esperar a que tanto el talento como la dedicación que le he metido a mi carrera vayan dando resultados", indicó.

Llevar un apellido tan prestigioso "ha sido un arma de doble filo".

"Algunas veces abre puertas, pero otras también te las cierran y tienes que ver cómo haces", expuso Vhadir Derbez al indicar que no fue fácil el tránsito al cine, teniendo como origen "una familia de la televisión". (EFE)