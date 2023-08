David Dastmalchian quiere convertirse en el nuevo villano de James Bond: "Me encantaría"

James Bond todavía está a la espera de elegir a su nuevo protagonista para la próxima película anunciada por Bárbara Broccoli, actual productora del ‘agente 007’. La ejecutiva recalcó que “se tomarán su tiempo” antes de anunciar quien será el actor principal de la saga. “Necesitamos llevar al personaje a una nueva dirección”, mencionó en una entrevista dada a Dayly Mail.

Por su parte, diversos actores ya vienen manifestando su interés para ser parte de la nueva película de James Bond. Uno de ellos es David Dastmalchian, quien recalcó que le gustaría ser el próximo enemigo del ‘agente 007’. Asimismo, el intérprete de Guillermo L.Borden en 'Oppenheimer' mencionó que de ser elegido pondría a Bond “al límite de sus posibilidades”.

“Confíen en mí cuando digo que puedo aportar algo a un enemigo de 007, ya sea interpretado de una forma en la que nadie haya visto a James Bond cobrar vida antes, que es por supuesto la forma en la que ustedes siempre lo hacen. Creo que no hay nadie que lleve a Bond al límite de sus capacidades como yo podría hacerlo, y me encantaría hacerlo. Así que esa es mi propuesta para ellos. No puedo esperar a que lean esto", expresó el actor en una entrevista al medio Film.

David Dastmalchian es un actor de cine, televisión y teatro. | Fuente: Instagram (dastmalchian)

David Dastmalchian viene triunfando en Hollywood

Cabe resaltar que David Dastmalchian es uno de los actores que más notoriedad está teniendo en Hollywood. Dastmalchian actuó en diversas películas de acción y superhéroes con su papel del 'Hombre de Lunares' en ‘El Escuadrón Suicida' en el 2021, y Thomas Schiff en ‘Batman: El caballero de la noche’ (‘The Dark Night’).

No obstante, es con su papel del oficial de Demeter, Wojchek, en el filme ‘Drácula: Mar de sangre’, que el también actor de teatro y televisión viene tomando vuelo en la industria del cine.

“Estaba en pleno rodaje de esta película, y fue un proceso muy exigente física, emocional y psicológicamente. Quiero decir, estamos dando vida a 1800 en la cubierta de un barco luchando contra el mismísimo Drácula. Eso es mucho”, dijo a Film.

David Dastmalchian fue Polka-Dot Man en 'El Escuadrón Suicida' de DC Films. | Fuente: DC Films

James Bond: ¿quiénes son los candidatos para el 'agente 007'?

Tras la negativa de Aaron Taylor-Johnson, otros actores suenan con más fuerza para hacer de James Bond. Uno de ellos es Damson Idris quien, de acuerdo con información de Daily Mail, se convirtió en “el último nombre en ser considerado como el próximo James Bond el mes pasado”.

Del mismo modo, se supo que Henry Cavill, recordado por su papel de ‘Superman’, también se sumó a la lista de actores que podría hacer el papel del agente.

Otros nombres que suenan son los de James Norton y Rege-Jean Page, quienes protagonizaron las series Happy Valley y Bridgerton, respectivamente. Además, se mencionan a los actores: Richard Madden y Tom Hardy.