Exesposo de Britney Spears, Jason Alexander, fue arrestado tras nueva denuncia por acoso

Jason Allen Alexander, el exesposo de Britney Spears, se ha visto envuelto nuevamente en problemas legales tras ser denunciado por acoso. Según TMZ, el hombre de 41 años fue intervenido el último miércoles por la policía para ser recluido en una prisión de Tennessee (EE.UU.).

No se ha revelado si podrá obtener una fianza para su liberación o si tendrá que comparecer ante un tribunal. La identidad de la persona que presentó la acusación en su contra también se mantiene desconocida.

Antecedentes

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Jason Alexander enfrenta cargos de este tipo, ya que en junio de 2022 fue detenido durante la boda de Britney Spears cuando intentó irrumpir con un cuchillo en mano.

Afortunadamente, los empleados de la 'Princesa del pop' lograron detenerlo y llamar a las autoridades.

El hombre había esquivado el perímetro de seguridad del lugar y retransmitió en directo a través de Instagram su recorrido por los pasillos de la casa de la cantante hasta que encontró una carpa decorada, como una capilla en la que, aparentemente, se celebrará la boda.

"Britney me invitó aquí. Ella es mi primera mujer, mi única mujer. Soy su primer marido. Estoy aquí para parar la boda", gritó a los agentes de seguridad mientras continuaba la emisión.

Después de ese incidente, se emitió una orden de restricción de tres años en contra de Jason, quien fue acusado de acoso, vandalismo y allanamiento. Cabe recordar que el matrimonio de Jason Alexander y Britney Spears, celebrado en Las Vegas en 2004, solo duró 55 horas.

Britney Spears pone fecha a su revelador libro de memorias

The Woman in Me es el título del esperado libro de Britney Spears que revelará secretos de su trayectoria y su difícil relación con su familia. A través de un comunicado, la editorial Gallery Books confirmó que la publicación que recoge las memorias de la 'Princesa del pop' saldrá a la venta el próximo 24 de octubre.

"Será una historia valiente y sorprendentemente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza", indica el anuncio del lanzamiento.

La cantante recibió 15 millones de dólares tras llegar a un acuerdo con la editorial. Según el medio Page Six -que cita a una fuente cercana al contrato- se trata de "uno de los mayores acuerdos jamás firmados" por un libro, aunque por detrás de los Obama, quienes firmaron un contrato de varios libros con Penguin Random House en 2017 por un valor estimado de 65 millones de dólares.

El libro también incluye los pormenores de la tutela legal de 13 años con la que su padre tenía el poder de controlar todos los aspectos de su vida.

"No tengo dudas de que sus memorias tendrán un impacto similar y serán el evento editorial del año", intuyó Bergstrom. "No podríamos estar más orgullosos de ayudarla a compartir su historia por fin", dijo a People Jennifer Bergstrom, vicepresidenta y editora de Gallery Books.