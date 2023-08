Maude Apatow se despidió de Angus Cloud con sentido mensaje: "Te amaré por siempre"

Maude Apatow y Angus Cloud se convirtieron en los personajes favoritos de Euphoria después de que Lexi y Fezco, tuvieran una conexión más allá de la amistad. No obstante, tras la muerte del actor de 25 años, no se sabe qué pasará con este romance por lo que la actriz recordó sus mejores momentos con su compañero con un carrusel de imágenes en redes sociales.

"Angus fue la persona más divertida del mundo. Me emocionaría tanto ver en el horario que estaríamos trabajando juntos porque sabía que tendríamos el mejor día, riéndonos tanto. Era el más dulce e hizo a todos a su alrededor tan felices. Él era simplemente el mejor. Las palabras realmente no pueden captar lo mágico de una persona que era", se lee en su mensaje.

Asimismo, Maude Apatow finalizó su publicación con una sentida despedida a Angus Cloud: "Mi corazón está roto. Angus, conocerte y trabajar contigo fue una de las mayores alegrías y bendiciones de mi vida. Te amaré por siempre".

Cabe resaltar que se rumoreó que ambos eran pareja fuera de Euphoria ya que, en febrero, el actor reveló que tuvo una cita con Apatow y agregó el hashtag #Fexi, en referencia a sus personajes en la serie. Semanas después, la actriz compartió algunas fotos detrás de escena, incluidas varias con Angus Cloud. A la publicación, él comentó: “Te amo Maude”.

El sentido mensaje de Maude Apatow tras enterarse de la muerte de Angus Cloud, su compañero en 'Euphoria'.

El romance de Fezco y Lexi

Hasta el momento no se sabe qué pasará con la tercera temporada de Euphoria ya que la producción ni la plataforma de streaming se han pronunciado sobre ello. No obstante, cabe resaltar que en la serie, Fezco comenzaba una historia de amor con Lexi, interpretado por Maude Apatow y quedó en stand by.

“Creo que es muy refrescante cuando la relación se siente tan inocente y dulce, como en el último episodio que vimos [el episodio 6], ni siquiera se besan. Solo se cogen de la mano, lo suyo se está construyendo muy lentamente”, dijo la actriz hace unos meses para Entertainment Weekly.

La protagonista de Euphoria no dudó en destacar cómo fue trabajar con Angus Cloud: “Me encanta trabajar con Angus. Creo que es un gran actor y nos divertimos mucho trabajando juntos. Así que, por razones egoístas, espero que podamos hacer más escenas juntos, porque es divertido. Es simplemente un gran compañero. Está siempre tan presente y es tan talentoso, así que sí, me encanta trabajar con él, así que me encantaría seguir haciéndolo”, dijo en febrero de 2022. ¿Qué pasará con la relación de Fezco y Lexi?

Lo que sucedió en el último capítulo de Euphoria 2 fue que Fezco se enfrenta a la policía porque era comercializador de drogas. En medio del fuego cruzado, una bala impacta en el estómago de Fezco, dejándolo gravemente herido y cayendo al suelo, pero no fue para él sino para su hermano Ash.

Antes de que lleguen las autoridades, iba a ir a la obra de Lexi por lo que estaba vestido con smoking, le compró un ramo de rosas y le escribió una carta. ¿Será el fin de un romance que no llegó a inciar?