Fanny Lu se casó con el empresario peruano Mario Brescia en Colombia

La cantante colombiana Fanny Lu se comprometió hace más de un año y el 1 de noviembre contrajo matrimonio con su ahora esposo Mario Brescia.

Por medio de las redes sociales, los asistentes a su boda compartieron imágenes de lo que fue su boda en Cartagena, Colombia. El lugar estuvo lleno de flores, música y un gran buffet.

Luciendo un vestido de corte princesa, Fanny Lu se mostró emocionada y se tomó foto con todos. La cantante de 50 años lleva una relación de ocho años con el empresario peruano Mario Brescia. En la fiesta también estuvieron presentes los hijos de la intéprete, Valentina y Teo, quien cantó en la ceremonia.

El joven entonó Perfect, de Ed Sheeran, mientras que la colombiana no pudo contener las lágrimas de emoión. Familiares y amigos, como el representate de artistas Joe Bonilla, compartieron postales de la boda. Cabe resaltar que la pareja siempre ha mantenido su vida personal de manera privada; sin embargo, había dado algunos detalles de lo que sería su boda.

Hasta el momento, Fanny Lu no ha compartido imágenes de su fiesta, pero sus fanáticos han estado comentando sus publicaciones con mensajes de felicitaciones por su nueva etapa.

¡Que vivan los novios! Un sueño de hadas como te lo mereces amada @FannyLu 🍾🥂 ¡valió la pena! #fannyymario

¿Quién es el esposo de Fanny Lu?

Después de años de relación, Fanny Lu compartió en el 2019 una foto con su novio con quien ya lleva un romance de hace más de cinco años.

El novio de la artista es el peruano Mario Augusto Brescia Moreyra, hijo del reconocido empresario Mario Augusto Brescia Cafferata, considerados la tercera familia más rica del Perú ya que son dueños del Grupo Breca.

Fanny Lu lanzó tema dedicado a su esposo peruano

La colombiana estrenó Valió la pena, tema que solo era para dedicárselo a su pareja, pero que, por su fuerte carga de amor y optimismo, se convirtió en un mensaje de empoderamiento a las mujeres y un himno a los finales felices.

"Me pareció bonito compartir esta canción, que no era para lanzar sino para ese hombre que me ha hecho feliz y después decidimos que ese mensaje no lo podíamos guardar", explicó Fanny Lu, quien se comprometió en marzo de 2022 con el peruano Mario Brescia, empresario a quien conoció durante unas vacaciones en Lima.

Fanny Lu y su viaje a Machu Picchu

Junto a su hija Valentina, la artista visitó el Cusco por primera vez en 2017 y juntas recorrieron la ciudad inca de Machu Picchu. La artista más conocida como la “reyna del tropipop” anunció a través de las redes sociales que, conjuntamente con un grupo de personalidades, participaron en un concierto de solidaridad a favor de las familias damnificadas, por las lluvias, en el país.

"Mágico Perú, admirando y promocionando tus hermosos tesoros mientras te acompañamos en este duro momento", escribió en ese entonces.