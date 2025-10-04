Feid obtiene su segundo Récord Guinness tras multitudinario concierto gratuito en México

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Feid reunió a más de 50 mil personas en el Cofi Pari, el evento más grande de su carrera, que terminó con la entrega de un récord Guinness por la coffee party más multitudinaria del mundo en la Plaza de Toros México el viernes 3 de octubre.

Días antes, más de 600 mil personas intentaron registrarse para obtener un pase doble gratuito, colapsando la plataforma en cuestión de minutos.

Debido a la alta demanda, la organización decidió permitir el ingreso a todos los asistentes que se formaron en el recinto, garantizando que nadie quedara fuera. El resultado: un lleno total en cada rincón de la Monumental Plaza de Toros. El momento cumbre llegó cuando representantes de Guinness World Records entregaron el certificado en pleno show, desatando la euforia colectiva.

“Es un regalo para la gente que ha estado conmigo desde siempre”, expresó Feid emocionado ante el público, quien respondió con ovaciones y aplausos.

El cantante cerró la noche agradeciendo a sus seguidores con un mensaje en Instagram: “SE LO JURO MOR QUE GRACIAS. Rompimos el récord mundial del cofi parí más grande del mundo!!! GRACIAS MEXICOOOOO. Gracias a todos los que fueron. GRAAAAACIASSSS”.

Feid rompe récord Guinness con el “Cofi Pari” más grande del mundo en la Plaza de Toros México. | Fuente: Instagram: @feid

Feid cantó más de 30 temas y dio regalos a sus fans

A diferencia de los espectáculos de su última gira, Feid optó por un formato íntimo, dejando de lado la producción visual para centrarse en la música y la conexión con sus seguidores.

Durante el evento, el artista regaló a sus fans LP’s y cassettes inéditos, ediciones exclusivas que nunca saldrán a la venta.

El repertorio fue otro de los grandes momentos de la noche: en más de dos horas y media de concierto, Feid interpretó más de 30 canciones, incluyendo temas de sus primeros años como solista (2015–2017), poco frecuentes en sus giras.

El evento reunió a más de 50 mil personas y se convirtió en una de las celebraciones urbanas más masivas del año. Fuente: Instagram: @feid

Segundo récord Guinness para Feid

Este no es el primer reconocimiento mundial del artista. En diciembre de 2024, Feid ya había hecho historia al convertirse en el artista que más distancia recorrió durante un concierto, desplazándose 10 mil metros en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, también avalado por Guinness World Records.

Con esta nueva hazaña, el colombiano reafirma su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.