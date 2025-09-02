Dwayne 'La Roca' Johnson se quiebra tras ovación de 15 minutos en Venecia por 'The Smashing Machine'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dwayne Johnson no pudo contener las lágrimas ante la eufórica reacción del público que presenció su interpretación del luchador Mark Kerr en la película The Smashing Machine, durante el Festival de Cine de Venecia el lunes por la noche.

Todo indica que la actuación de la estrella de Hollywood conquistó al público italiano. La audiencia estalló en una ovación de pie que se prolongó durante 15 minutos, una de las más largas de esta edición del festival.



Johnson, más conocido como 'La Roca', ha protagonizado grandes éxitos comerciales como La momia, Black Adam y Baywatch. Sin embargo, en esta nueva producción, asume un papel mucho más elaborado al encarnar a un peleador de los años noventa atormentado por sus propios demonios.



En la película comparte roles con Emily Blunt, quien interpreta a Dawn Staples, su pareja en la ficción.

Durante la ovación, el director Benny Safdie abrazó a ambos protagonistas y, entre aplausos, se dejó llevar por la emoción de Johnson. De hecho, el propio Kerr también se quebró al finalizar la proyección.



De acuerdo con Variety, The Smashing Machine ha sido, hasta ahora, la premiere más conmovedora del festival desde que Brendan Fraser rompió en llanto hace tres años, dando inicio a su campaña al Oscar por The Whale.

Antes de la proyección, Dwayne Johnson recorrió la alfombra roja, firmó autógrafos y se tomó fotografías con los asistentes. El Festival de Venecia también contó con la presencia de figuras como George Clooney, Julia Roberts y Emma Stone.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie ‘THE SMASHING MACHINE’



Read our review: https://t.co/ejtQIs1Usz pic.twitter.com/17pQYebeat — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Dwayne Johnson y su papel en The Smashing Machine

Como ya se ha dicho, Dwayne 'La Roca' Johnson ha protagonizado grandes y taquilleras películas, pero desde hace tiempo se planteaba si no había algo más. Eso lo encontró en su papel en The Smashing Machine.



"Yo tenía una voz, un deseo ardiente, de ver qué más podía hacer porque algunas veces no sabes de lo que eres capaz de hacer cuando estás encasillado" hasta que "gente que te quiere y te respeta como Emily (Blunt) y Benny, te dicen: 'tú puedes crear otra cosa'", contó el actor en una rueda de prensa en Venecia.



Porque, señaló, "cuando estás en Hollywood, todo gira en torno a la taquilla" y aunque reconoce que le gustó hacer las películas que le han hecho ser la estrella que es hoy, desde hace años miraba a su alrededor y se preguntaba si iba a vivir sus sueños o el de otros. "Ahora vivo mis sueños y hago lo que me gusta", afirmó.



En The Sashing Machine interpreta a una estrella del wrestling en los noventa, Mike Kerr, en una época en la que la lucha no tenía ni los seguidores ni la importancia que tiene en la actualidad.



Al final de aquella época fue cuando Johnson se hizo popular precisamente en el wrestling, antes de dar el salto a la actuación. Y conoció a Kerr cuando él empezaba -"era el héroe para todos nosotros"-.



Pero para él, la película no es sobre la lucha, aunque esté muy presente en la historia. "En realidad es una historia de amor entre Mark y Dawn (interpretada por Blunt) y de Mark con la lucha" y es sobre la suerte de estar vivo y sobre la transformación de una relación.

Fecha de estreno de The Smashing Machine

The Smashing Machine está programada para estrenarse en los cines de Estados Unidos el 3 de octubre de 2025.