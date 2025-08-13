Charlie Sheen habla sin filtros sobre su caótica vida en el tráiler de su documental en Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Charlie Sheen será el protagonista de un documental de dos partes que se estrenará el 10 de septiembre en Netflix. La producción abordará su ascenso a la fama, sus adicciones, su caída en desgracia y, finalmente, su recuperación y regreso a la vida pública.

Titulado aka Charlie Sheen y dirigido por Andrew Renzi, el proyecto aborda la agitada vida del intérprete a través de testimonios de amigos, familiares y colegas como Denise Richards, Heidi Fleiss, Sean Penn, Ramón Estévez, Brooke Mueller, Jon Cryer, Chris Tucker y su exproveedor de drogas.

Charlie Sheen, de 59 años y con siete años de sobriedad, participa en la narración, hablando sobre los momentos más difíciles de su vida, así como de su infancia en Malibú y su trayectoria como estrella en los años 80 y 90, antes de convertirse en un rostro recurrente de la prensa.

"Los momentos más escandalosos de la vida de Sheen se revisitan con una emoción cruda y una calidez excepcional, pintando el retrato de un hombre imperfecto cuya inclinación hacia la autodestrucción no es rival para el amor y perdón que recibe de sus seres más cercanos", indica la sinopsis del documental de Netflix.

La memorias de Charlie Sheen

El estreno del documental de Charlie Sheen coincidirá con la publicación de sus memorias The Book of Sheen.

"De todos los chicos malos de Hollywood, Charlie Sheen podría ser el peor de todos. Ahora, con casi ocho años de sobriedad, escribe con honestidad sobre cada desintoxicación, recaída, trato de drogas y aventura en su camino hacia la libertad. Estamos orgullosos de compartir su historia”, dijo Jennifer Bergstrom, vicepresidenta senior y editora de Gallery Books.

El propio Sheen dijo al respecto: "Mis historias han sido contadas durante mucho tiempo a través de otros. Creo que estarán de acuerdo en que es hora de hacerlo yo mismo".