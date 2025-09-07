Últimas Noticias
Perú vs Venezuela: ¿Cuándo es la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos?

Ibai Llanos anunció cuándo será la final del Mundial de Desayunos.
Ibai Llanos anunció cuándo será la final del Mundial de Desayunos. | Fuente: Tiktok: @ibaillanos
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La disputa gastronómica enfrenta al pan con chicharrón peruano y a la arepa venezolana en la gran final del concurso organizado por el streamer español.

El Mundial de Desayunos, certamen virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos, llega a su etapa decisiva con un enfrentamiento muy esperado: Perú contra Venezuela. 

Tras superar a Chile en semifinales, el pan con chicharrón se convirtió en finalista y ahora disputará el título frente a la arepa venezolana, que se impuso en la otra llave del torneo tras ganarle a Bolivia. 

El evento ha generado gran entusiasmo en redes sociales, especialmente en Perú y Venezuela, cuyos usuarios promoverán masivamente el voto por sus desayunos típicos. Mientras que el pan con chicharrón resalta por su sabor contundente acompañado de camote frito y salsa criolla, la arepa se distingue por su versatilidad y presencia en la mesa diaria de millones de familias.

¿Cuándo es la final del Mundial de Desayunos de Ibai? 

El lunes 8 de septiembre, Ibai Llanos nombrará al campeón del Mundial de Desayunos a las 12 p.m. (hora peruana) y la 1 p.m. (hora de Venezuela), a través de sus redes sociales.

@ibaillanos

Estos son los finalistas del mundial de desayunos.

♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar por Perú en el Mundial de los Desayunos?

Cabe resaltar que este lunes 8 de septiembre, Ibai compartirá el video de la votación entre Perú y Venezuela; y será en ese momento en el que iniciará el conteo.

Sin embargo, te indicaremos paso a paso para que sepas cómo apoyar al pan con chicharrón:

  1. Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en InstagramTikTok. o YouTube.
  2. Busca la publicación del duelo entre Perú y Venezuela.
  3. En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
  4. En TikTok, dale “me gusta” a la palabra PERÚ publicada por Ibai.
  5. Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.

Perú venció a Chile y pasa a la final del Mundial de Desayunos

El Perú aseguró su pase a la final del Mundial de Desayunos con uno de los platillos más representativos de la gastronomía nacional. En semifinales, el tradicional desayuno peruano se impuso al favorito de Chile, la marraqueta con palta, en una reñida votación en redes sociales. 

El país vecino obtuvo 7.8 millones de votos en las redes sociales; mientras que Perú “ha roto récord de votos”, según Ibai. Con casi 10 millones de votaciones, el pan con chicharrón llega a la final.

Con este triunfo, Perú disputará la gran final contra Venezuela, que logró avanzar con la arepa reina pepiada, arepa de carne mechada, huevo y el Maltín como su propuesta gastronómica. Ambos países competirán por obtener el reconocimiento al desayuno más emblemático y querido de la región. 

