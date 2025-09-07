Giacomo Bocchio asegura que la marraqueta, que compite contra Perú en el Mundial de Desayunos, es típica de Tacna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los votos para que Perú llegue a la final en el Mundial de Desayunos, está reñido. Esta vez, el pan con chicharrón compite con la marraqueta con palta, de Chile. Desde su puesto en el mercado de Magdalena, el chef chileno Marcos Ugarte, declaró a RPP que la marraqueta no es un platillo en sí, sino un pan tradicional chileno, similar a una ciabatta, baguette o pan francés.

No obstante, Giacomo Bocchio mencionó que la marraqueta, es característico de Tacna. En la caja de comentarios de una publicación de Ibai sobre el Perú vs Chile, un usuario lo etiquetó para que despejara la duda sobre el origen de este desayuno, a lo que él respondió:

“Mira el video del picante a la tacneña en mi canal de YouTube. Lo he explicado varias veces. La marraqueta que más me gusta es de Tacna, sin duda”, reza el mensaje que ya cuenta con más de 2 mil 'Me gusta'.

La historia de la marraqueta

En el clip que menciona Giacomo Bocchio, el chef peruano cuenta que la marraqueta es un pan típico de Tacna, pero nombre en sí “se encuentra desde Chile hasta Bolivia”. Asimismo, explicó que se llama así gracias a los Marraquet, unos hermanos panaderos franceses que llegan a Chile y que realmente se llama Batard, pan de masa madre.

Pero como esa palabra significa ‘bastardo’, era tosco pedirlo así, por ello, la gente decía: “Deme panes de los hermanos marraquet” hasta que se quedó con el nombre que conocemos ahora. “Ese nombre ha calado en Chile, Bolivia y hasta en Chiclayo”, sostuvo.

Giacomo Bocchio ofrece hacerle un Pan con chicharrón a Ibai Llanos

El chef peruano también se unió a la tendencia del Mundial de los desayunos de Ibai. El recordado jurado de El Gran Chef Famosos comentó la publicación del streamer donde se lleva a cabo el concurso.

“El ofrecimiento sigue en pie, Ibai, cuando vengas yo te hago un pan con chicharrón”, expresó el cocinero y generador de contenidos recibiendo miles de 'Me gusta' y cientos de comentarios.

Anteriormente Bocchio había compartido un video donde resaltó la textura, suculencia, frescura, y demás cualidades del pan con chicharrón. “Es importante un pan crujiente. Suave por dentro, crocante por fuera. Que el chanchito esté jugoso y suave. Que al mismo tiempo tenga mucho sabor, que tenga una marinada potente”, explicó.

Ibai Llanos degustó la comida peruana y esta fue su reacción

Después de la gran acogida del Mundial de Desayunos 2025, Ibai Llanos, decidió visitar un restaurante peruano en Barcelona.

“Esto se está viviendo como si fuera el mundial de fútbol. Los peruanos me han obligado a hacer este video”, dijo en broma. “No paran de hablarme de su comida”, se le escuchó decir en la introducción del video publicado en YouTube en el que se muestra la cobertura de RPP a este tema. Llanos confesó que “Perú es una locura” ya que no había visto una comunidad tan grande de apoyo por la gastronomía de un país. Por ese motivo, decidió ir a Yakumanka, del chef Gastón Acurio.

En su video, Ibai Llanos nombró cinco platillos peruanos que fueron sus favoritos:

Alfonsiño con arroz chaufa Tiradito Cebiche Tres leches Lomo saltado