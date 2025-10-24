Frankie Muniz comparte foto con sus ‘hermanos’ desde el set de ‘Malcolm in the Middle’

Los fanáticos de Malcolm in the Middle están felices con el regreso y más después de que Frankie Muniz, recordado por interpretar al genio adolescente Malcolm, sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), sus hermanos en la icónica serie de los 2000.

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a los tres actores reunidos nuevamente en el set, lo que confirma que ya comenzaron las grabaciones del regreso de la exitosa comedia.

“Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción. Estoy demasiado emocionado por que todos vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos”, escribió Muniz en la descripción.

El esperado regreso de Malcolm in the Middle ha sido tema de conversación durante años, y hasta el momento aún no se han revelado más detalles.

La serie original, emitida entre 2000 y 2006, marcó a toda una generación por su humor irreverente y las caóticas aventuras de la familia encabezada por Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

Frankie Muniz junto a Justin Berfield y Christopher Masterson, sus "hermanos" de 'Malcolm in the Middle'.Fuente: X: @frankiemuniz

El regreso de ‘Malcolm in the Middle’

La icónica serie Malcolm in the Middle (conocida en Latinoamérica como Malcolm) está de regreso, esta vez con cuatro nuevos episodios que traerán nuevamente a la caótica familia liderada por Malcolm y sus inigualables dinámicas.

Disney+ ha confirmado la participación de los protagonistas originales, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos que crecieron viendo las hilarantes y conmovedoras historias de esta peculiar familia. Bryan Cranston, Frankie Muniz y el resto del elenco prometen revivir la esencia que convirtió a la serie en un fenómeno cultural desde su estreno en el año 2000.

“Estoy tan emocionado de anunciar que después de 18 años volvemos con Malcolm in the Middle. ¡Prepárate, no podemos esperar a que todos vean lo que Malcolm y su familia han estado haciendo!”, escribió Frankie Muniz en sus redes sociales.

¿Vuelve Dewey para ‘Malcolm in the Middle’?

Luego de que confirmaran el regreso de Malcolm in the Middle y de que parte del elenco original como Bryan Cranston y Jane Kaczmarek volverán en sus papeles de Hal y Lois, respectivamente; los fanáticos lamentaron en redes sociales que uno de los personajes más icónicos no regresará.

Se trata de Erik Per Sullivan quien le dio vida a Dewey. Como se recuerda, el actor tomó la decisión de retirarse de la actuación desde que cumplió 14 años para enfocarse en sus estudios por lo que su última aparición fue en la película Twelve.

Después de que Sullivan no retomará a su papel, el nuevo Dewey será Caleb Ellsworth-Clark. En una reciente entrevista con Malcolm France, un programa de YouTube dedicado a la serie de comedia, Jane Kaczmarek comentó que Erik está bien de salud

“Está muy bien, está muy, muy bien... Hizo Malcolm durante siete años, empezó a los siete, terminó a los 14. No estaba interesado en actuar, en absoluto”, agregó.