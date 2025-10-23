Fiorella Cayo comparte cena y fotos con Mel Gibson en Roma: "Un grande que vi brillar desde chica"

La actriz y cantante peruana Fiorella Cayo compartió en sus redes sociales un momento inolvidable durante su reciente viaje a Roma, Italia, donde coincidió nada menos que con el actor y director estadounidense Mel Gibson.

A través de su cuenta de Instagram, Cayo publicó una serie de fotografías en las que aparece sonriente junto al protagonista de Corazón Valiente durante una cena familiar en el reconocido restaurante Taverna Trilussa, uno de los más populares de la capital italiana.

“Una cena con un grande”

En la publicación, la artista expresó su emoción por la experiencia, recordando la admiración que siente por Gibson desde su niñez:

“Un poquito de Roma. La familia, el amor, la nostalgia. Una cena en la Taverna Trilussa, muy rica, con un grande que vi brillar desde chica en Corazón Valiente: Mel, y de repente estábamos cenando juntos en familia y lo vi en acción en uno de los estudios de cine más importantes del mundo dirigiendo algo que será increíble. Gracias por tratarnos tan bien”.

Fiorella Cayo se encontró con Mel Gibson en un restaurante en Roma.Fuente: Instagram: @fcayo

Stephanie Cayo grabó una película con Mel Gibson

En junio de 2020, Stephanie Cayo, hermana menor de Fiorella, filmó la película Force of Nature acerca de un atraco que una peligrosa banda de criminales intenta dar mientras Puerto Rico sufre un letal huracán. Ella da vida a una policía que se alía con los personajes de Mel Gibson y Emile Hirsch para frenar a esos ladrones.

En entrevista con los medios, contó cómo fueron sus primeros días en el set y trabajando codo con codo con el famoso actor y director. “Yo, como latina, necesito lo de conectar, intercambiar ideas, discutir, lo que sea, lo tuve que llamar y decirle: 'Oye, Mel, ¿sabes qué? Mira, soy fan tuya, estoy muy contenta de estar aquí, por favor dime lo que tú quieras'”, explicó.

Force of Nature le dio la oportunidad a Stephanie Cayo de encarnar a Jess, una policía idealista y entusiasta que se ve envuelta en una historia llena de persecuciones y tiroteos que suceden, además, entre las lluvias y vientos de un huracán.

