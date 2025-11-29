"No lo acepto": Kim Kardashian revela que tiene baja actividad cerebral tras someterse a un estudio médico

La socialité Kim Kardashian reveló que presenta "baja actividad cerebral" tras someterse a un examen médico durante un reciente episodio de The Kardashians. La empresaria, de 45 años, acudió acompañada de Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian. "Scott y yo vamos a ver nuestros cerebros con el doctor Daniel Amen. Él hace estos escaneos cerebrales para ver cómo está realmente la salud de tu cerebro", comentó la figura del reality en el sexto episodio de la séptima temporada.

Amen ya había participado en el programa anteriormente, cuando en 2022 evaluó los cerebros de Khloé Kardashian y Kendall Jenner. Su trabajo con la tecnología de imágenes cerebrales lo ha llevado a ser reconocido. Durante la revisión, Kim comentó: "Yo tengo un cerebro hermoso. Ya me lo habían dicho".

El diagnóstico de Kim Kardashian

El especialista dijo que Kim Kardashian no presenta un alto riesgo de desarrollar Alzheimer. De acuerdo con las imágenes, señaló que la socialité "no está ni ansiosa ni deprimida", por el contrario, es "es extraordinaria positiva".

Sin embargo, advirtió la presencia de "huecos" en el escaneo cerebral, los cuales, según explicó, representan baja actividad. "La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería estar", indicó.

Además, dijo que el funcionamiento actual de sus lóbulos frontales podría dificultar la gestión del estrés, algo preocupante para ella, teniendo en cuenta que viene preparándose para convertirse en abogada.

"No puede ser", respondió Kardashian. "Simplemente no puede ser… no lo acepto".

El experto comentó que los resultados podrían estar vinculados al "estrés crónico" que padece la empresaria durante su preparación para el examen del Colegio de Abogados de California.

En ese sentido, Daniel Amen le dio algunas recomendaciones para manejar mejor esta carga. "Tengo que seguir un plan para resolver esto porque tengo cosas que hacer este verano", dijo la empresaria.