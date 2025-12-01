Últimas Noticias
Millie Bobby Brown, estrella de ‘Stranger Things’, revela que cambió oficialmente su nombre

La actriz Millie Bobby Brown reveló en una entrevista que cambió su nombre tras casarse.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La protagonista de la exitosa serie ‘Stranger Things’ contó que ya cambió su nombre luego de casarse con Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, el 2024.

Millie Bobby Brown, la popular Eleven de la aclamada serie de Netflix, Stranger Things, anunció oficialmente el cambio de su nombre legal luego de casarse con Jake Bongiovi, hijo del cantante y compositor estadounidense Jon Bon Jovi, en mayo de 2024 y la celebración religiosa en setiembre de ese mismo año.

Fue en una reciente entrevista con el medio VT, junto al coprotagonista, Noah Schnapp, que la actriz de 21 años reveló que ya se había eliminado su segundo nombre y su apellido añadiendo solo “Bongiovi” al final.

“Es simplemente Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo. Millie Bon Bon”, declaró en respuesta a una broma de Schnapp de que su nuevo nombre era "Millie Bonnie Bobby Brown Bongiovi".

Es así como la actriz y modelo británica, nacida con el nombre de Millie Bonnie Brown, actualizó su identidad legal. No obstante, se desconoce si utilizará, o no, dicho nombre para sus presentaciones o eventos públicos.

“No está claro si Brown cambiará su nombre en el ámbito profesional, muchas estrellas cambian sus nombres legales, pero mantienen sus nombres artísticos”, señaló el medio USA Today.

Millie Bobby Brown se casó con Jake Bongiovi el 21 de setiembre de 2024.
Millie Bobby Brown se sinceró sobre David Harbour tras presunto caso de acoso

Después del supuesto caso de acoso de David Harbour a Millie Bobby Brown, la joven actriz decidió hablar sobre la relación que mantiene con el actor que hace de su padre en Stranger Things, de Netflix.

Como se recuerda, en la alfombra roja del evento, la protagonista ya se había pronunciado negando los rumores de un distanciamiento, sin embargo, tras el estreno de la primera parte de la última temporada, confesó que se mantienen unidos.

"Llevamos 10 años haciendo eso. Siempre nos ha unido. Amamos este programa por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”, dijo a The Hollywood Reporter.

Asimismo, aseguró que fue “muy agradable” y “realmente emocionante” poder “volver a estar juntos” con Harbour en el fin de Stranger Things.

"Fue bastante nostálgico porque me recordó mucho a la segunda y tercera temporada, donde ambos chocamos, ella está creciendo, intentando encontrar su propia voz, y él intenta ser padre. Esa dinámica definitivamente vuelve a cobrar importancia, y estoy muy emocionada de que la gente la vea. Y creo que algunas de las escenas favoritas de Eleven son las de Ele y Hopper, así que estoy muy emocionada de que eso vuelva a la pantalla”. 

Millie Bobby Brown forma parte del elenco principal de Stranger Things, de Netflix.
Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi adoptaron a una bebé

A través de sus redes sociales, Millie Bobby Brown compartió un comunicado en conjunto a su esposo Jake Bongiovi para revelar a su comunidad que son padres. En su mensaje, la pareja mencionó que adoptaron a una bebé y pidieron privacidad para llevar con tranquilidad esta nueva etapa en su vida:

"Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake”, se lee

Como se recuerda, la estrella de Stranger Things ya había mencionado su deseo de convertirse en madre. En medio de la promoción de la película Estado Eléctrico en marzo de este año, aseguró que, para ella, es prioridad formar una familia.

"Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 y mi padre a los 19. Esto ha sido algo que he querido desde antes de conocer a Jake. Quería ser madre de la misma manera en que mi madre lo fue conmigo. Jake sabe lo importante que es para mí. Claro que quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también creo que es fundamental para mí formar una familia”, dijo al podcast SmartLess.

