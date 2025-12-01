Millie Bobby Brown, estrella de ‘Stranger Things’, revela que cambió oficialmente su nombre

Millie Bobby Brown, la popular Eleven de la aclamada serie de Netflix, Stranger Things, anunció oficialmente el cambio de su nombre legal luego de casarse con Jake Bongiovi, hijo del cantante y compositor estadounidense Jon Bon Jovi, en mayo de 2024 y la celebración religiosa en setiembre de ese mismo año.

Fue en una reciente entrevista con el medio VT, junto al coprotagonista, Noah Schnapp, que la actriz de 21 años reveló que ya se había eliminado su segundo nombre y su apellido añadiendo solo “Bongiovi” al final.

“Es simplemente Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo. Millie Bon Bon”, declaró en respuesta a una broma de Schnapp de que su nuevo nombre era "Millie Bonnie Bobby Brown Bongiovi".

Es así como la actriz y modelo británica, nacida con el nombre de Millie Bonnie Brown, actualizó su identidad legal. No obstante, se desconoce si utilizará, o no, dicho nombre para sus presentaciones o eventos públicos.

“No está claro si Brown cambiará su nombre en el ámbito profesional, muchas estrellas cambian sus nombres legales, pero mantienen sus nombres artísticos”, señaló el medio USA Today.