Magaly Solier vuelve a los cines: actriz peruana estará en nueva película grabada en quechua

Magaly Solier vuelve a los cines. La actriz peruana protagoniza Killapa Wawan (La hija de la luna), la nueva película del director nacional César Galindo acompañada de un elenco conformado por Reynaldo Arenas, Carolina Luján, Chimango Lares, entre otros.

La película, grabada en Huanta y en el majestuoso Apu Razuhuillca en Ayacucho, lanzó este lunes su primer tráiler oficial donde se confirmó la participación de Magaly Solier como Agucha, una madre que se opone a que su hija Killari (Carolina Luján) aprenda la Danza de tijeras debido a la muerte de su esposo Pacha al enfrentarse a Lucyfer.

"¡Pacha, Pacha!", se escucha gritar a Magaly Solier. En seguida, se ve a la protagonista de La teta asustada junto con su hija Killari. "¿Qué haces aquí?", le dice. "¿Dónde está mi padre?", pregunta la joven.

En otra escena, se ve a Killari ir con su abuelo (Chimango Lares) para que le enseñe la Danza de tijeras. "El agua es la sangre de la tierra, hay que cuidarla como nuestra madre", explica el anciano. "Voy a ver a Lucifer", expresa la adolescente a sus amigos, quienes no pueden impedir que vaya en su búsqueda.

Luego de algunas escenas con un demonio persiguiendo a Killary, otra de un oscuro castillo y la aparición de un espíritu (Reynaldo Arenas), la joven Killari sigue en su búsqueda a pesar de los extraños impedimentos ancestrales y el llamado de su desesperada madre.