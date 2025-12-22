Últimas Noticias
Magaly Solier vuelve a los cines: actriz peruana estará en nueva película grabada en quechua

Magaly Solier protagonizará una nueva película peruana grabada en la provincia de Huanta.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de ser hospitalizada por intoxicación, la protagonista de 'La teta asustada' regresará a los cines peruanos en una película junto a Reynaldo Arenas, Carolina Luján, entre otros.

Magaly Solier vuelve a los cines. La actriz peruana protagoniza Killapa Wawan (La hija de la luna), la nueva película del director nacional César Galindo acompañada de un elenco conformado por Reynaldo Arenas, Carolina Luján, Chimango Lares, entre otros.

La película, grabada en Huanta y en el majestuoso Apu Razuhuillca en Ayacucho, lanzó este lunes su primer tráiler oficial donde se confirmó la participación de Magaly Solier como Agucha, una madre que se opone a que su hija Killari (Carolina Luján) aprenda la Danza de tijeras debido a la muerte de su esposo Pacha al enfrentarse a Lucyfer.

"¡Pacha, Pacha!", se escucha gritar a Magaly Solier. En seguida, se ve a la protagonista de La teta asustada junto con su hija Killari. "¿Qué haces aquí?", le dice. "¿Dónde está mi padre?", pregunta la joven.

En otra escena, se ve a Killari ir con su abuelo (Chimango Lares) para que le enseñe la Danza de tijeras. "El agua es la sangre de la tierra, hay que cuidarla como nuestra madre", explica el anciano. "Voy a ver a Lucifer", expresa la adolescente a sus amigos, quienes no pueden impedir que vaya en su búsqueda.

Luego de algunas escenas con un demonio persiguiendo a Killary, otra de un oscuro castillo y la aparición de un espíritu (Reynaldo Arenas), la joven Killari sigue en su búsqueda a pesar de los extraños impedimentos ancestrales y el llamado de su desesperada madre.  

Magaly Solier estará en Killapa Wawan (La hija de la luna), el nuevo filme de César Galindo.
¿Cuándo se estrenará en cines La hija de la luna?

Killapa Wawan (La hija de la luna) llegará a los cines peruanos el 29 de enero de 2026. César Galindo es el director y guionista.

¿Dónde se grabó y de qué trata La hija de la luna?

Killapa Wawan, La hija de la luna, es un filme peruano hablado íntegramente en quechua que propone una inmersión en el universo de los danzantes de tijera como una manifestación espiritual y de creencia en los Andes.

El largometraje, producido por Leoces films, se grabó principalmente en la región de Ayacucho, Perú, específicamente en la provincia de Huanta y en el majestuoso Apu Razuhuillca.

"Killari, de 13 años, es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como una bailarina de tijeras. Su madre, Agucha, se opone porque perdió a su esposo, Pacha, en un duelo con Lucifer y no pudo contarle sobre su embarazo, una culpa que lleva toda su vida. Oculta la muerte de Pacha a Killari. Remigio, su abuelo, en silencio por el dolor, encuentra esperanza en el interés de Killari por el baile. Decide enseñarle los secretos del baile de tijeras para derrotar a Lucifer y mantener el legado familiar", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en la película La hija de la luna?

  • Carolina Luján como Killari.
  • Magaly Solier como Agucha.
  • Chimango Lares como el abuelo de Killari.
  • Reynaldo Arenas como un espíritu ancestral. 

Magaly Solier fue hospitalizada por intoxicación

A fines de septiembre de este año, la reconocida actriz Magaly Solier fue ingresada de emergencia al Hospital de Apoyo de Huanta, en la región Ayacucho, debido a un cuadro de intoxicación

Según informó RPP, la artista permaneció internada en la unidad de trauma shock, donde recibió atención médica especializada hasta su estabilización.

Hasta el centro de salud llegó la madre de la actriz, quien la acompañó durante el proceso de recuperación y su posterior alta médica.

Magaly Solier visitó universidad en Huanta

En octubre, Magaly Solier hizo una sorpresiva visita a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH).

La casa de estudios informó que la actriz peruana ganadora de diversos premios fue una de las principales impulsoras de la gestión y creación de la universidad, a fin de ofrecer más oportunidades de educación superior a la juventud del lugar.

Posteriormente, la también cantautora ayacuchana realizó un recorrido por los pabellones del campus, donde recibió más muestras de afecto y reconocimiento por parte de la comunidad estudiantil.

