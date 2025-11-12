“Mi pierna está destrozada”: Gaby Ramírez, actriz de ‘Como dice el dicho’, fue hospitalizada tras el ataque de un perro

La actriz y presentadora mexicana fue internada de emergencia tras sufrir el ataque de un perro que le provocó graves heridas en la pierna. Ella misma relató el incidente y mostró sus lesiones en redes sociales.

La actriz y conductora mexicana Gaby Ramírez ingresó de urgencia a un hospital en Los Ángeles, luego de ser atacada por un perro. El incidente, ocurrido el lunes en un taller de autos, le causó profundas lesiones en la pierna. A través de sus redes sociales, la artista compartió imágenes del momento y pidió oraciones por su recuperación.

De acuerdo con su testimonio, Ramírez se encontraba visitando el establecimiento cuando el animal la mordió de manera repentina. Los presentes llamaron de inmediato a los servicios de emergencia y a la policía, quienes acudieron al lugar para auxiliarla y asegurar el área. La presentadora, visiblemente afectada, describió el ataque como una herida de gravedad en una de sus piernas.

¿Qué le pasó a Gaby Ramírez?

Minutos después del ataque, Gaby grabó varios videos para Instagram, donde relató lo sucedido: “Me mordió un perro. Se comió una parte de mi carne”, contó entre lágrimas.

En otra historia añadió: “No sé qué va a pasar. Todas las personas que tienen perros deben ponerles bozal. Pido oraciones, por favor, para que el perro esté bien. De todos modos, me van a inyectar contra la rabia”.

Tras ser trasladada en ambulancia, la conductora fue ingresada a un hospital, donde recibió tratamiento para el dolor y una limpieza profunda de la herida. Los médicos informaron que la lesión debía evaluarse cuidadosamente antes de proceder con el cierre debido al riesgo de infección.

“Fue espantoso, como si me mordiera un caníbal”

Al día siguiente, Gaby se conectó al pódcast de Gustavo Adolfo Infante, donde ofreció más detalles: “Me agarró de sorpresa. Sentí espantoso. Me tumbó y solo escuché ‘¡Ey, no!’. Con mi chamarra me hice un torniquete. Llegó rápido un mecánico con un botiquín, me ayudó a detener la sangre con sus manos de grasa. Gracias a Dios no llegó al hueso”.

Más tarde, en una entrevista con el programa En primera mano, Ramírez confirmó que el perro era de raza American Bully y que la mordedura fue a la altura de la pantorrilla: “No di ni dos pasos cuando el perro se me abalanzó y me arrancó un pedazo de carne. Fue horrible. Estoy devastada. Sentí como si me jalaran la pierna, como si hubiera sido un caníbal”.

¿Quién es Gaby Ramírez?

Nacida en 1980, Gaby Ramírez es una actriz y presentadora mexicana conocida por sus papeles en telenovelas como Mujer de madera (2004), Hasta que el dinero nos separe y Como dice el dicho. También participó en Rebelde (2004), María la del Barrio (1995) y El secreto (2010). Asimismo, formó parte de programas como Las Estrellas Bailan en Hoy y Big Brother VIP (2005), además de haber posado para la revista Playboy.

