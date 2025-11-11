Carlos Alcántara se quiebra con imitación de Leonardo Favio en ‘Yo Soy’: sus compañeros del jurado lo consolaron

En uno de los recientes episodios de Yo Soy, se vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada. Carlos Alcántara, jurado del programa, no pudo contener las lágrimas tras presenciar la interpretación de Héctor Uribe, quien rindió tributo al recordado Leonardo Favio con una sentida versión de La foto del carnet.

El participante, que ya había pasado por el escenario del programa años atrás, regresó al casting en Arequipa con una actuación que tocó la fibra más sensible del actor. Durante la audición, Alcántara apenas logró levantar el pulgar para dar su voto afirmativo y pronunciar con la voz entrecortada: “Yo digo que sí”.

Una vez que el concursante abandonó el set, el conocido “Cachín” se quebró completamente, dejando sorprendidos a Ricardo Morán y Jely Reátegui, quienes intentaron consolarlo al notar su estado.

Reacciones del público y una historia detrás del imitador

El episodio no tardó en volverse viral. En redes sociales, los espectadores comentaron que la interpretación pudo haber despertado recuerdos personales en el jurado. “Lloré con Cachín, esa canción llega al alma”, escribió un usuario en YouTube.

Por su parte, Héctor Uribe conmovió aún más al revelar una historia de amor vinculada a su paso por Yo Soy. Contó que su participación hace 15 años cambió su vida: una mujer que lo vio cantar desde Japón se contactó con él y, tiempo después, se casaron. Actualmente viven en Perú y tienen un hijo de dos años.

¿De qué trata ‘La foto del carnet’ de Leonardo Favio?

La canción La foto del carnet forma parte del álbum El talento de Leonardo Favio lanzado en 1971. Este tema es una balada que explora la nostalgia el dolor de una despedida amorosa. El protagonista se despide de quien fuera su pareja dando así por fin terminado su romance.

No obstante, le hace una promesa: siempre estará presente en su vida en forma de recuerdos y gestos. Versos como “Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo” y “Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágiale el calor” hace referencia a que la joven debe cuidar las pequeñas cosas de la vida como si fuera él ya que le dice “Mi amor tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo”.

Además, le pide a su expareja que, si tiene un nuevo amor y éste ve que aún guarda su foto del carnet, que le diga que “Solo fue una ilusión” en referencia a él y al romance que tuvieron.