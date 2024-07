George Clooney pide a Biden poner fin a su campaña por la presidencia de EE.UU.: "No podemos ganar con él"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata, hizo una petición para que el mandatario Joe Biden se haga a un lado en la carrera presidencial en Estados Unidos.

La estrella de Hollywood se unió a la creciente lista de personalidades que han pedido que Biden, de 81 años, se retire de la contienda después de su terrible desempeño en el debate contra su adversario republicano, Donald Trump.

Su oposición a la candidatura de Biden se debe exclusivamente a la edad, porque "no es algo que se pueda revertir. No vamos a ganar en noviembre con él", escribió Clooney en el periódico The New York Times.

"Amo a Joe Biden, lo considero un amigo y creo en él... Pero la única batalla que no puede ganar es la batalla contra el tiempo", agregó.

George Clooney, un partidario clave de Biden

Clooney copatrocinó con Biden una recaudación de fondos repleta de estrellas el mes pasado en Los Ángeles, donde su equipo de campaña dijo haber recaudado 28 millones de dólares.

El actor aseguró que el Biden de la recaudación de fondos "no era el mismo" que el Biden de 2010 ni "incluso de 2020". "Era el mismo hombre del que todos fuimos testigos en el debate", dijo el actor, en un claro desafío a la afirmación del mandatario de que lo ocurrido en el debate fue algo puntual.

El partido debería escuchar a potenciales aspirantes como la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Maryland, Wes Moore y otros, y "entonces podríamos ir a la convención demócrata del próximo mes y resolverlo", escribió.

Biden se somete a chequeo médico verbal dos veces por semana

La Casa Blanca reveló este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, se somete a un chequeo médico verbal dos veces por semana y subrayó que, desde su fallido debate del pasado 27 de junio contra el exmandatario Donald Trump, no se ha sometido a un análisis físico.

"La unidad médica del presidente está literalmente al otro lado de la columnata, justo al final de las escaleras de la residencia. Un par de veces a la semana consulta verbalmente a su médico mientras hace ejercicio, eso es algo que sucede a menudo", dijo en una conferencia de prensa la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

La alerta sobre la salud de Biden, de 81 años, saltó justo después de ese fallido cara a cara dialéctico. En un primer momento se dijo que tenía esa noche un fuerte resfriado y después el propio mandatario agregó que estaba exhausto por sus recientes viajes internacionales y por la preparación de ese debate.

La Casa Blanca descarta que Joe Biden tenga Parkinson

El pasado 3 de julio, la portavoz apuntó que el presidente no se había sometido a un examen médico desde febrero, pero dos días después Joe Biden dijo en una entrevista en el canal ABC que sus médicos le hicieron pruebas para ver si tenía alguna infección, que salieron negativas.

Ante esa aparente contradicción, los periodistas reclamaron este lunes transparencia a la portavoz sobre el tipo de controles que se le efectúan.

Jean-Pierre agregó ante la prensa que en estos tres años de mandato Biden ha sido visto por un neurólogo tres veces y quiso dejar claro que ni está siendo tratado de párkinson ni toma medicación para tal enfermedad. (Con información de EFE y AFP)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis