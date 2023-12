George Clooney reveló lo que Matthew Perry le confesó sobre 'Friends'

En octubre, la industria del entretenimiento lamentó la pérdida del actor Matthew Perry, reconocido por su papel de Chandler en la serie Friends. Su muerte, atribuida a una sobredosis de ketamina, generó conmoción en Hollywood, donde Perry era apreciado como uno de los personajes más queridos de la exitosa sitcom de los años noventa.

En una entrevista concedida a Deadline, George Clooney, amigo cercano del difunto actor, lamentó su partida y reveló detalles de cuando se conocieron.

"Conocí a Matt cuando tenía 16 años. Solíamos jugar al pádel juntos. Es unos 10 años menor que yo. Y él era un niño genial, divertido, divertido, divertido. Era un niño y todo lo que nos decía era: 'sólo quiero participar en una comedia'", comentó.

George Clooney reveló que Matthew Perry no era feliz

Durante la época de Friends, ambos intérpretes solían verse con mayor frecuencia, ya que Clooney formaba parte del elenco de la serie médica ER Emergencias, cuyas grabaciones se realizaban en los mismos estudios. El protagonista de Batman mencionó que, a pesar de que Perry hizo realidad su sueño de participar en una comedia, la fama y el éxito no le brindaron la felicidad anhelada.

"No sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz y que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, tomarse 12 pastillas de Vicodin (analgésico) al día", reveló el actor. "El éxito, el dinero y todas esas cosas no te traen la felicidad. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida", reflexionó.

¿De qué murió Matthew Perry?

Recientemente, se conoció la causa de muerte de Matthew Perry. Según el informe forense, el actor se encontraba bajo los efectos agudos de la ketamina, que le produjeron “sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria”, detalló TMZ.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente", detalló el documento.

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse.

"Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”, se lee en un comunicado conjunto que los actores enviaron a la revista People.