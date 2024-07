Joe Biden se aferra a la carrera presidencial: gobernadores lo respaldan, pero encuestas lo desfavorecen tras el debate con Trump

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joe Biden sigue luchando por salvar su candidatura a un segundo mandato, extremadamente debilitada desde el desastroso debate contra su rival republicano Donald Trump de la semana pasada, lo que aumentó la presión a su campaña.

"Nadie me está sacando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", dijo el veterano demócrata, según el medio especializado Politico.

"Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informó una persona de su entorno, citada el miércoles por The New York Times.

Este jueves, sin embargo, durante una entrevista de radio, reconoció que "metió la pata" durante el debate, pero prometió seguir en la carrera electoral.

En una conversación con el presentador de radio Earl Ingram, que se emite en una radio en el estado clave de Wisconsin, el presidente aseguró que "cometió un error" hace una semana durante el debate.

"Tuve una mala noche. El hecho es que metí la pata", aseguró el mandatario.

"Me equivoqué (...) pero aprendí de mi padre que cuando caes, te levantas y vamos a ganar estas elecciones; vamos a derrotar a Donald Trump igual que como lo hicimos en 2020", añadió.

La cadena CNN publicó asimismo el testimonio de alguien cercano al demócrata de 81 años que afirma que Biden está "lúcido" y sabe que los próximos días serán decisivos para seguir en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

Gobernadores demócratas en la Casa Blanca

Biden convocó para este miércoles a gobernadores demócratas en un intento de cerrar filas en torno a él. Medios locales informaron que, en la reunión, el mandatario admitió que se sometió a un chequeo médico después del debate y que se encuentra bien.

Político y la cadena ABC News, que citan fuentes conocedoras de lo que ocurrió en ese encuentro, informan este jueves de la conversación que mantuvo Biden con los gobernadores en la que se habló sobre la condición física y la salud del presidente demócrata.

Según Político, la reunión de una hora estuvo motivada por las crecientes preocupaciones sobre la viabilidad política de Biden de cara a la carrera presidencial después del debate público celebrado la semana pasada con Trump.

En la reunión, organizada de forma apresurada en la Casa Blanca, participaron casi una veintena de gobernadores, algunos de ellos de forma virtual.

El encuentro tuvo lugar pocas horas después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, eludiera las preguntas directas de los periodistas sobre si el presidente había sido sometido a algún tipo de chequeo médico tras el debate con Trump.

El comentario de Biden en la reunión, según una persona cercana al presidente, se refería a un breve chequeo realizado por un médico de la Casa Blanca en los días posteriores al debate, debido a los síntomas persistentes del resfriado que padecía, cita Político.

El examen -añadió esa persona que pidió no ser identificada- fue breve y no incluyó ninguna prueba importante.

"Vamos a apoyarle", aseguraron a la prensa tras la reunión tres de ellos, Kathy Hochul (New York), Wes Moore (Maryland) y Tim Walz (Minnesota). | Fuente: AFP

"Vamos a apoyarle", aseguraron a la prensa tras la reunión tres de ellos, Kathy Hochul (New York), Wes Moore (Maryland) y Tim Walz (Minnesota), quien afirmó que el presidente está "en condiciones" de desempeñar su cargo.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, considerada una estrella emergente del partido, escribió en X tras el encuentro: "Joe Biden es nuestro candidato. Está para ganar y yo le apoyo".

Jean-Pierre insiste en que es "absolutamente falso" que contemple abandonar la carrera por la reelección.

"No está en absoluto" considerando retirar su candidatura, declaró a periodistas. "Sigue haciendo campaña", agregó.

Biden hará campaña los próximos días en Wisconsin y Pensilvania, dos "estados bisagra" en el norte del país, es decir, donde el voto varía en función del candidato y otros factores y no tanto del partido, lo que los convierte en esenciales para ganar unas elecciones.

Casi una semana después del debate, el presidente estadounidense no ha logrado borrar la fuerte impresión que dejaron esos 90 minutos en los que se trabó al hablar, tuvo la mirada perdida por momentos y llegó a perder el hilo de lo que decía.

Kamala Harris, en pleno "equilibrismo político"

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden y posible candidata si el demócrata se retira de la carrera, lleva días haciendo equilibrismo político.

"La candidata demócrata en 2024 debe ser Kamala Harris", escribe el exdemócrata Tim Ryan en un artículo en Newsweek.

"Joe Biden es nuestro candidato, derrotamos a Donald Trump una vez y vamos a volver a derrotarlo", declaró ella el martes a CBS News, y afirmó que está "orgullosa" de hacer campaña junto al presidente estadounidense.

Después del debate, la demócrata de 59 años salió inmediatamente en su defensa, afirmando que el presidente estadounidense había tenido un "comienzo lento" pero había "terminado con fuerza".

El miércoles, el calendario oficial del presidente indica que almuerza con Kamala Harris, lo que no es muy frecuente, aunque era un ritual semanal cuando él mismo era vicepresidente de Barack Obama.

"La candidata demócrata en 2024 debe ser Kamala Harris", escribe el exdemócrata Tim Ryan en un artículo en Newsweek. | Fuente: AFP

Sondeos desfavorables

Según una encuesta publicada este miércoles por The New York Times, el 74% de los votantes consultados dicen estar preocupados por la edad del líder demócrata. Otorga al expresidente republicano un 49% de intención de voto frente a un 43% para Biden.

"Es la ventaja más grande que Trump ha registrado en una encuesta del Times/Siena desde 2015", informó el periódico.

En otra publicada por la CBS el republicano obtiene un 50% y el demócrata un 48%.

El debate ha llevado a varios demócratas, incluidas grandes personalidades como Nancy Pelosi, a cuestionar públicamente su agudeza mental, incluso a pedir abiertamente que se retire de la carrera.

Por el momento estos llamamientos no son masivos. Vienen solo de congresistas poco conocidos.

"Discusión sana"

"Tendremos una discusión sana con el presidente", explicó uno de los gobernadores demócratas, J.B. Pritzker, de Illinois, en la CNN el martes por la noche.

"Por el momento, Joe Biden es nuestro candidato, apoyo al 100% su candidatura, a no ser que tome otra decisión, en cuyo caso todos discutiremos el mejor camino a seguir", añadió.

El gobernador de Illinois, así como los de California (Gavin Newsom), Michigan (Gretchen Whitmer) y Pensilvania (Josh Shapiro), son considerados posibles futuros candidatos a la Casa Blanca.

Hasta ahora ninguno ha puesto en entredicho públicamente la candidatura de Joe Biden, que arrasó en las primarias demócratas y cuya nominación es, por tanto, una mera formalidad a menos que él se retire voluntariamente.

Su equipo de campaña publicó un nuevo vídeo el miércoles, después de que la Corte Suprema estimara que Donald Trump tenía cierta inmunidad procesal como expresidente, una gran victoria para el republicano, sobre el que pesan varios cargos penales.

El máximo tribunal estadounidense "dictaminó que el presidente puede ignorar la ley, incluso para cometer un delito, porque Donald Trump se lo pidió", dice el narrador, con el telón de fondo de las imágenes del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del republicano.

El mensaje es claro: hay que unir fuerzas contra el millonario republicano, que nunca ha reconocido su derrota de hace cuatro años.

El demócrata también tiene previsto conceder una entrevista a la cadena ABC el viernes y dar una rueda de prensa en solitario la semana que viene, con el objetivo de demostrar su capacidad para hablar con fluidez sin teleprónter, el aparato que permite leer un texto sin apartar la mirada de la cámara.

(Con información de EFE y AFP)