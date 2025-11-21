Gina Lima, actriz de cine para adultos, fue hallada muerta en el departamento de su expareja: ¿qué se sabe del caso?

Tras la muerte de la joven modelo y actriz filipina de 23 años, la policía intenta esclarecer si su muerte fue natural o producto de un posible crimen.

Gina Lima, actriz y modelo filipina de 23 años, fue encontrada sin vida en el departamento de su exnovio en Quezon City (Filipinas), un caso que ha generado conmoción en el país y que se encuentra bajo investigación policial.

Las autoridades buscan determinar si su muerte se debió a causas naturales o si estuvo involucrado algún acto delictivo.

Hallazgo y primeros reportes

Según medios locales, la joven fue hallada inconsciente durante la madrugada del 16 de noviembre por su expareja, identificado como Ivan Cezar Ronquillo. El hombre relató que intentó despertarla sin éxito y, ante la falta de respuesta, llamó a su padre para trasladarla de urgencia al Hospital General de Quezon City, donde fue declarada muerta minutos después de su ingreso.

El informe preliminar de la Unidad de Investigación y Detección Criminal (CIDU) del Distrito Policial de Quezon City indicó que la causa inicial de fallecimiento fue una insuficiencia cardiorrespiratoria. No obstante, la policía anunció que se realizará una autopsia para descartar cualquier posible crimen. Ronquillo se encuentra colaborando con las autoridades.

Sospechas y denuncias previas

Mientras la investigación avanza, en redes sociales surgieron denuncias que apuntan a posibles antecedentes de violencia de género durante la relación entre la actriz y su exnovio. Allegados a la joven compartieron publicaciones cuestionando las circunstancias de su muerte, aunque estas fueron retiradas por contener lenguaje ofensivo.

Sin embargo, los agentes de la CIDU señalaron que, hasta el momento, no se han encontrado signos claros de estrangulación ni lesiones evidentes que respalden estas acusaciones. Familiares de la víctima y del exnovio acudieron por separado a la oficina policial, pero evitaron dar declaraciones.

El teniente coronel Edison Ouano informó que la familia no ha reportado amenazas previas o agresiones físicas recientes, por lo que continúan recopilando testimonios y evidencia.

¿Quién fue Gina Lima?

La joven fue identificada como Gina Lima, una figura en ascenso en la industria del entretenimiento filipino. Originaria de Bayugan, se había mudado a Quezon City para impulsar su carrera como modelo y actriz, especialmente en producciones de la plataforma Vivamax.

Participó en la película de fantasía romántica My Fairy Tail Love Story (2018) y en el drama para adultos LiveShow 4 (2023). En redes sociales acumulaba más de un millón de seguidores entre TikTok e Instagram, donde mantenía una comunidad activa y cercana.

La repentina muerte de la actriz generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, así como un creciente pedido de esclarecimiento bajo el hashtag #JusticeForGinaLima.