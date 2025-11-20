Hyun-bin y Son Ye-jin, de ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’, hacen historia en los Blue Dragons Awards 2025

La pareja de actores surcoreanos lograron llevarse los máximos galardones en la ceremonia marcando un hito en la historia de los Blue Dragon Awards 2025.

Por primera vez en los 46 años de historia de los premios, nació una “pareja Blue Dragon”.

Hyun Bin y Son Ye-jin, una de las parejas favoritas de la industria coreana, fueron los protagonistas de la reciente edición de los Premios Blue Dragon 2025, evento que reconoce a la excelencia cinematográfica en Corea del Sur.

Ambos se convirtieron en noticia al convertirse en la primera pareja casada en la historia del certamen en ganar los máximos galardones de actuación, es decir, de mejor actor y mejor actriz, respectivamente.

La pareja, que se conoció tras el drama de 2019 Aterrizaje de emergencia del amor, se casó en 2022 y es considerada una de las más influyentes del mundo del espectáculo.

Las dedicatorias románticas de Hyun Bin y Son Ye-jin

Tras ganar el premio por su personaje en Harbin, Hyun Bin agradeció al director Woo Min-ho por confiar en su talento y también le dedicó unas tiernas palabras a su pareja: “A mi esposa, Ye-jin, que me da fuerza con su sola existencia, y a nuestro hijo: los amo y les doy las gracias”.

De la misma manera, Son Ye-jin, que también obtuvo su premio por la película No Other Choice, subió emocionada al escenario y dijo: “Quiero compartir esta alegría con los dos hombres que tanto amo: Kim Tae-pyung (nombre de nacimiento de Hyun Bin) y nuestro bebé”.

to our best actor & best actress, hyun bin & son yejin, you are so sooo loved 🥹 pic.twitter.com/SM4bwtdzY6 — ⛅️ (@dearestyejin) November 19, 2025

Series en las que Hyun Bin y Son Yen-jin han actuado juntos

Jardín secreto, Mi adorable Sam Soon y Nonstop son las series que protagonizó Hyun Bin.

Por su parte, Son Yen-jin se hizo conocida por películas como Lover’s concerto y The classic. Otros títulos conocidos de la actriz son A Moment to Remember, la premiere de esta película sería la primera vez que vio a Hyun Bin, quien fue invitado al evento por su coprotagonista.

Son Ye-jin tiene otros títulos como El arte de la seducción, Mi mujer se ha casado, La última princesa. En cuanto a series de tv están Solo en el amor, Aterrizaje de emergencia en tu corazón, Bajo la lluvia, La negociadora y Treinta y nueve.

Entendí esa referencia EER+ 09 HELLBOUND o RUMBO AL INFIERNO - el próximo éxito coreano Dijimos que hablaríamos 30 minutos, pero al final nos fuimos hasta los 45. Y es que esta serie vale la pena. Si te gustó El Juego del Calamar y te quedaste con ganas de seguir viendo series coreanas, este será (si no lo es ya) el próximo éxito. Y como sabemos que te gusta, vamos 17 minutos SIN SPOILERS y al final rematamos hablando con full detalles y SPOILERS, para que todos puedan escuchar. ADVERTENCIA: esta serie también es adictiva. Leer más Compartir Entendí esa referencia Share 00:00 · 00:00