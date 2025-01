Emma Heming, esposa de Bruce Willis, celebró el triunfo de Demi Moore en los Globos de Oro 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Demi Moore desbordó de emoción al recibir su primer Globo de Oro por su trabajo en La sustancia (The Substance), película dirigida por Coralie Fargeat. Además de sus colegas y amigos que celebraron su logro en la ceremonia, las felicitaciones también llegaron a través de las redes sociales.

Uno de los elogios fue el de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, quien expresó su entusiasmo al enterarse del galardón a la actriz. "¡Estamos gritando aquí! ¡Felicitaciones @demimoore!", publicó en un video.

Además, las hijas de Demi Moore fueron protagonistas de un conmovedor momento en redes sociales. Scout Willis, una de las tres hijas que la actriz tuvo con Willis, compartió un video en su cuenta de Instagram mostrando la reacción de ella y sus hermanas tras escuchar el nombre de su madre como ganadora.

"Ella lo logró", escribió Scout en el posteo que adornó con emoticones de rostros con lágrimas.

Rumer, la hija mayor de la actriz, también se unió a la celebración. "VAMOS, MAMÁ, VAMOS. Estoy muy orgullosa de ti. Dios mío, te amo tanto. Te lo mereces", escribió.

La relación entre Moore y Willis pasó del amor a una fuerte amistad. Se conocieron en 1987 y se casaron un año más tarde en Las Vegas. "Hacíamos muchas bromas sobre ese tema, pero de golpe él pareció estar hablando muy en serio", contaba ella. Fruto de ese matrimonio nacieron sus tres hijas.

Desde que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, la protagonista de La sustancia ha dedicado gran parte de su tiempo a su cuidado, compartiendo en ocasiones imágenes de sus visitas y ofreciendo detalles sobre el progreso de la enfermedad de su exesposo.

Esposa de Bruce Willis felicita a Demmi Moore por su primer premio en los Globos de Oro. | Fuente: Instagram: Demmi Moore

El primer galardón de Demi Moore en los Globos de Oro

Demi Moore no pudo creer al escuchar su nombre como ganadora en la categoría Mejor actriz en una película de comedia o musical en los Globos de Oro 2025. "Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy humilde y agradecida", mencionó la protagonista mientras sostenía su premio.

Moore venció a la española Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Zendaya (Challengers) y Amy Addams (Nightbitch). En su discurso, la celebridad recordó su carrera artística mencionando que, hace años, un productor la tildó de ser una "popcorn actress" (actriz de películas comerciales).

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo", agregó.

En La sustancia, Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que atraviesa una crisis de edad y que, tras perder su trabajo, se orilla a tomar una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis